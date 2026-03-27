İsrail Lübnan'da Saldırıları Genişletiyor
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Lübnan'da Saldırıları Genişletiyor

27.03.2026 16:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyine birlik gönderdi ve saldırılarını sürdürdü.

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyine birliklerinin konuşlandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yayımladığı video mesajda, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyinde giriştikleri kara işgaline ilişkin konuştu.

"İsrail ordu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan ileri savunma noktalarına konuşlanmış durumda." ifadesini kullanan Defrin, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırmadığını iddia etti."

Hizbullah'ın yeniden silahlandığını savunan Defrin, "Eğer Lübnan hükümeti Hizbullah'ı silahsızlandırmazsa, İsrail ordusu bunu yapacaktır." ifadeleriyle yüz binlerce sivili sürgün ettikleri Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 24 Mart'ta Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgalin sinyalini vermişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Lucas Torreira’nın Beşiktaş Stadyumu’nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor Lucas Torreira'nın Beşiktaş Stadyumu'nda çekildiği fotoğrafa beğeni yağıyor
Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı Hamileyim diye geldi, gebelik belirtileri sandığı şey hayatının şokunu yaşattı
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
Ayder’de ayı yine sahnede Kaçkarlar’da vahşi doğa heyecanı Ayder'de ayı yine sahnede! Kaçkarlar'da vahşi doğa heyecanı
Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti Kafeye asılan yazıyı yanlış anladı, bambaşka bir şeyi sırtlayıp gitti
Yerlikaya’nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek

16:35
Özgür Özel’den Uşak Belediye Başkanı’nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum
16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 17:05:59. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.