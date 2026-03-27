İsrail Lübnan'da Saldırıları Genişletiyor

İsrail ordusu, saldırılarını sürdürdüğü ve işgalini genişlettiği Lübnan'ın güneyine birliklerinin konuşlandığını duyurdu.

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, yayımladığı video mesajda, Hizbullah'ı gerekçe göstererek Lübnan'ın güneyinde giriştikleri kara işgaline ilişkin konuştu.

"İsrail ordu birlikleri, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde bulunan ileri savunma noktalarına konuşlanmış durumda." ifadesini kullanan Defrin, Lübnan hükümetinin Hizbullah'ı silahsızlandırmadığını iddia etti."

Hizbullah'ın yeniden silahlandığını savunan Defrin, "Eğer Lübnan hükümeti Hizbullah'ı silahsızlandırmazsa, İsrail ordusu bunu yapacaktır." ifadeleriyle yüz binlerce sivili sürgün ettikleri Lübnan'ın güneyine saldırılarını sürdürecekleri tehdidinde bulundu.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, 24 Mart'ta Lübnan'da Litani Nehri'ne kadar olan bölgede "güvenlik kontrolünü sürdüreceklerini" söyleyerek kalıcı işgalin sinyalini vermişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, en son yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 1116 kişinin hayatını kaybettiği bildirmişti.

Sosyal İşler Bakanı Hanin es-Seyyid de İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.