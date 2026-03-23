İsrail, Lübnan'daki Dellafe Köprüsü'nü Bombaladı

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran Litani Nehri üzerindeki Dellafe Köprüsü'ne hava saldırısı düzenledi.

İsrail ordusu, saldırı tehdidinden kısa bir süre sonra Lübnan'ın güneyindeki bir köprüyü daha hedef aldı.

Ülkenin güney batısında Hasbaya ve Mercayun bölgelerini birbirine bağlayan Dellafe Köprüsü İsrail savaş uçakları tarafından bombalandı.

Dellafe Köprüsü, Lübnan'ın güneyini ikiye ayıran, güney bölgeleriyle kuzeyin bağlantısını oluşturmasının yanı sıra doğuda Bekaa bölgesinden güneye geçişler için de kullanılıyordu.

İsrail, Litani Nehri üzerindeki geçiş noktalarını hedef alıyor

İsrail, Lübnan'ın güneyi ile kuzeyini birbirine bağlayan Litani Nehri üzerindeki önemli geçiş noktalarına sistematik saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Bu sabah, Litani Nehri üzerindeki küçük Arzay-Burc Rahhal Köprüsü'nü bombalayan İsrail ordusu, dün de nehir üzerindeki en önemli geçiş noktalarından biri olan Kasımiye Köprüsü'ne iki kez hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun orduya Lübnan'ın güneyindeki Litani Nehri üzerindeki köprülerin bombalanması talimatı verdiğini açıklamıştı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ise İsrail'in Kasımiye Köprüsü'ne düzenlediği saldırıyı kınamış ve bunun İsrail'in Lübnan topraklarındaki işgalini sağlamlaştırma ve yayılmasını kolaylaştırma girişimi olduğunu söylemişti.