İsrail Lübnan'daki İşgalde Kararlı - Son Dakika
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İsrail Lübnan'daki İşgalde Kararlı

18.06.2026 14:56
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İsrail ordusu, ABD-Iran mutabakatına rağmen Lübnan'daki işgalden çekilmeyeceğini açıkladı.

İsrail ordusu, ABD ile İran arasında yürürlüğe giren mutabakatın ardından Lübnan'da işgal ettiği alanların güncel haritasını yayımlayarak işgal altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini açıkladı.

İsrail ordusu, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Lübnan'da işgal ettiği alanların güncel haritasını yayımladı.

Söz konusu haritada, İsrail ordusunun Lübnan-İsrail sınırı boyunca yaklaşık 10 kilometre derinliğinde geniş bir alanı fiilen işgal altında tuttuğu görüldü.

İsrail ordusunun son kara saldırılarıyla Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentinin dış mahallelerine kadar işgalini genişlettiği de dikkati çekti.

İsrail'in işgal ettiği alanlar Lübnan güney karasularının bir bölümünü de içeriyor.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail birliklerinin Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlardan çekilmeyeceği ve bölgeye yönelik saldırıların devam ettiği vurgulandı.

ABD ile İran arasında varılan mutabakatın resmen yürürlüğe girmesinin ardından, İsrail ordusunun Tel Aviv yönetiminden saldırı ve işgalin sürdürülmesi için "Lübnan'da hareket özgürlüğüne" ilişkin talimat vermesini istediği aktarılmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'da 2 Mart'ta başlattığı hava ve kara saldırılarının ardından ülkenin güneyindeki onlarca beldeyi işgal etmiş ve sınır hattında "sarı hat" olarak adlandırdığı tampon bölge oluşturduğunu duyurmuştu.

İran-ABD arasında varılan mutabakat

İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu.

İslamabad Mutabakatı adı verilen mutabakat zaptı, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve ABD Başkanı Donald Trump tarafından dijital ortamda 18 Haziran'da imzalanarak yürürlüğe girmişti.

Mutabakat, Lübnan dahil, savaşın sona erdirilmesi, Hürmüz Boğazı'nın açılması, ABD'nin İran'a uyguladığı deniz ablukasının kaldırılması gibi maddeleri içeriyor.

Mutabakat zaptının imzalanmasının ardından tarafların, nihai anlaşmaya varılması için İran'ın nükleer programı ve yaptırımların kaldırılması gibi konularda kısa süre içinde 60 günlük müzakere sürecine başlaması bekleniyor.

ABD-İran mutabakatının özellikle Lübnan'ı da kapsayacağının açıklanması İsrail'de tartışmalara neden olmuş, Başbakan Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan'ın güneyinde işgal ettikleri bölgelerden çekilmeyeceklerini ileri sürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Lübnan'daki İşgalde Kararlı - Son Dakika

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