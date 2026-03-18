İsrail, Lübnan'daki Mescidi Vurdu

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Sur kentinde bir mescidi hava saldırısıyla hedef alarak yıktı.

İsrail ordusunun Lübnan'a 2 Mart'ta başlattığı saldırılar sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları Sur kentinde Abbasiye kavşağında bulunan El-Kaim Mescidi'ni hedef aldı.

Saldırıda mescidin tamamen yıkıldığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail uçakları bu sabah Lübnan'ın güneyindeki Sıreyfe beldesi ile doğudaki Bekaa bölgesinde yer alan Sehmar beldesinde saldırılar düzenledi.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, dünkü açıklamasında, 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 912'ye, yaralı sayısının ise 2 bin 221'e çıktığını bildirmişti.

Lübnan hükümetine bağlı Afet Yönetimi, İsrail'in işgali ve saldırıları nedeniyle Lübnan'da zorla yerinden edilenlerin sayısının resmi kayıtlara göre 1 milyonu geçtiğini duyurmuştu.