İsrail, Lübnan'dan atılan İHA'yı engelledi

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İsrail ordusu, Lübnan'dan sınır yakınındaki Celile bölgesine atılan insansız hava aracının (İHA) engellendiğini bildirdi.

Ordudan konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Celile bölgesinde yapılan uyarıların ardından hava savunma sistemlerinin, Lübnan'dan gelen şüpheli bir hava hedefini durdurduğu belirtildi.

Mavi Hat'ta gerginlik

Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren İsrail, kuzey sınırında da Lübnan Hizbullah'ı ile çatışıyor.

İsrail ile Lübnan arasında "Mavi Hat" olarak tabir edilen sınır hattında son haftalarda gerginlik tırmanıyor.

İsrail ordusu, 18 Haziran'da Lübnan'a yönelik olası bir saldırıya ilişkin "operasyonel planı" onayladığını duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz da 21 Haziran'da yaptığı açıklamada, Hizbullah'ın İsrail topraklarına ve vatandaşlarına yönelik saldırılarına izin verilemeyeceğini ve gerekli kararları yakında alacaklarını ifade etmişti.

İsrail ordusunun 8 Ekim'den bu yana Lübnan'a gerçekleştirdiği saldırılarda şu ana kadar 531 Hizbullah mensubu öldü.