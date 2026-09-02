İsrail, Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefini kuzeydeki Yuval beldesinde vurdu
İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefinin İsrail'in kuzeyindeki Yuval beldesinde vurulduğunu açıkladı. Uyarı sirenlerinin çaldığı beldede, hedefin imha edildiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.
İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefine ülkenin kuzeyinde müdahale edildiğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Yuval beldesinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.
Açıklamada, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefinin vurulduğu, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.
Olayın incelendiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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