İsrail, Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefini kuzeydeki Yuval beldesinde vurdu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefini kuzeydeki Yuval beldesinde vurdu

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefinin İsrail'in kuzeyindeki Yuval beldesinde vurulduğunu açıkladı. Uyarı sirenlerinin çaldığı beldede, hedefin imha edildiği ve can kaybının yaşanmadığı belirtildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

İsrail ordusu, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefine ülkenin kuzeyinde müdahale edildiğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyinde Lübnan sınırındaki Yuval beldesinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.

Açıklamada, Lübnan'dan gönderildiği düşünülen şüpheli bir hava hedefinin vurulduğu, can kaybının yaşanmadığı aktarıldı.

Olayın incelendiği kaydedildi.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefini kuzeydeki Yuval beldesinde vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Raylarda yeni rekor Türkiye’nin milli treni hız sınırlarını zorladı Raylarda yeni rekor! Türkiye'nin milli treni hız sınırlarını zorladı
Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek Zelenski kritik tarihi açıkladı: Pek çok şey değişecek
“Para var huzur var“ dedirten görüntü İçinden bakın kim çıktı "Para var huzur var" dedirten görüntü! İçinden bakın kim çıktı
Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem Tarihi geçmiş ürünlere akılalmaz yöntem
35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor Yeni uygulama devreye girdi 35 milyon araç sahibini ilgilendiriyor! Yeni uygulama devreye girdi
TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı TIR dorsesinin altında yakalanan Arif Kocabıyık adliyede: Kaçacağı yeri açıkladı

06:29
Savaşın ateşi piyasaya sıçradı Brent petrol 95 doları aştı
Savaşın ateşi piyasaya sıçradı! Brent petrol 95 doları aştı
06:17
ABD düğün evini kana buladı, İran’dan jet misilleme geldi
ABD düğün evini kana buladı, İran'dan jet misilleme geldi
00:07
AK Parti’yi yasa boğan ölüm Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan taziye mesajı geldi
AK Parti'yi yasa boğan ölüm! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan taziye mesajı geldi
22:57
İbrahim Kalın’ın yeni imajı dikkat çekti
İbrahim Kalın'ın yeni imajı dikkat çekti
21:55
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
Zelenski: İHA saldırılarını artıracağız, Rusya hava sahası kapanıyor
21:54
“Belaruslu kadınlarla fuhuş“ skandalı soruldu İdris Naim Şahin’den çarpıcı yanıt
"Belaruslu kadınlarla fuhuş" skandalı soruldu! İdris Naim Şahin'den çarpıcı yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2026 07:07:44. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'dan gelen şüpheli hava hedefini kuzeydeki Yuval beldesinde vurdu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement