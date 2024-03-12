İsrail ordusu Baalbek kentine ikinci kez hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine son 24 saatte 2'nci kez hava saldırısı düzenledi.
Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentine bağlı Sirayn beldesindeki kara yolu üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.
Saldırı nedeniyle en az 8 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay bölgesinden geçilen görüntülerde binanın tamamen yıkıldığı ve dumanların yükseldiği görüldü.
İsrail ordusu dün akşam saatlerinde de Baalbek kentine hava saldırıları düzenlemişti.
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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 103. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü programı düzenlendi. Programda, öğrencilerin resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenler ödüllendirildi ve İstiklal Marşı temalı oratoryo, video, tiyatro gösterisi ve şiir dinletisi sunuldu.
Kitap dergisi her yıl düzenlediği 'Yılın En İyileri' ödüllerinin kazananları açıklandı. Murathan Mungan'ın '995 km' romanı Yılın Telif Kitabı ödülünü alırken, Ali Volkan Erdemir'in tercüme ettiği 'Haruki Murakami Sözlüğü' Yılın Çeviri Kitabı ödülünü kazandı. Dergah Yayınları Yılın Yayınevi ödülüne layık görülürken, Adnan Özyalçıner Ömür Boyu Emek ödülünü aldı. Pera Müzesi Yılın Kurumsal Yayınevi, Ercan Akbay Polisiye Edebiyata Katkı, Cengiz Bahadır ise Yılın Telif Polisiye Kitabı ödülünü kazandı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Necdet Buzbaş da özel ödüle değer görüldü. İş dünyası kitapları arasında ise Daron Acemoğlu ve Simon Johnson, Asım Kibar, Uygar Özesmi ve Selin Gücüm, Sevecen Tunç ve Rıdvan Akar ile Hilmi Hacaloğlu'nun kitapları ödül aldı. Priscilla Mary Işın'ın 'Osmanlı Mutfak Sözlüğü' ise Yılın Gastronomi Kitabı ödülünü kazandı.
Edirneli üretici Erdal Akgün, mazot ve gübre desteğinin çiftçilere nakit ödenmemesini eleştirdi. Akgün, desteklerin nakit ödenmemesinin hem esnafı hem de çiftçileri üzdüğünü belirtti. Ayrıca, bazı çiftçilerin destekleri kullanmadığı halde almış gibi göstererek çiftçilerin destek miktarının düşürüldüğünü ifade etti.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Giresun'da düzenlediği mitingde partisinin büyük teveccüh gördüğünü belirterek, Milli Görüş belediyeciliğinin 94 ruhunu taşıyan Yeniden Refah Partisi'nde buluşmamız lazım dedi.
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