İsrail ordusu Baalbek kentine ikinci kez hava saldırısı düzenledi

Kitap Dergisi'nin Yılın En İyileri Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kitap dergisi her yıl düzenlediği 'Yılın En İyileri' ödüllerinin kazananları açıklandı. Murathan Mungan'ın '995 km' romanı Yılın Telif Kitabı ödülünü alırken, Ali Volkan Erdemir'in tercüme ettiği 'Haruki Murakami Sözlüğü' Yılın Çeviri Kitabı ödülünü kazandı. Dergah Yayınları Yılın Yayınevi ödülüne layık görülürken, Adnan Özyalçıner Ömür Boyu Emek ödülünü aldı. Pera Müzesi Yılın Kurumsal Yayınevi, Ercan Akbay Polisiye Edebiyata Katkı, Cengiz Bahadır ise Yılın Telif Polisiye Kitabı ödülünü kazandı. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları ve Necdet Buzbaş da özel ödüle değer görüldü. İş dünyası kitapları arasında ise Daron Acemoğlu ve Simon Johnson, Asım Kibar, Uygar Özesmi ve Selin Gücüm, Sevecen Tunç ve Rıdvan Akar ile Hilmi Hacaloğlu'nun kitapları ödül aldı. Priscilla Mary Işın'ın 'Osmanlı Mutfak Sözlüğü' ise Yılın Gastronomi Kitabı ödülünü kazandı.