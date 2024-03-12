İsrail ordusu Baalbek kentine ikinci kez hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail ordusu Baalbek kentine ikinci kez hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, son 24 saat içinde Lübnan'ın Baalbek kentine ikinci kez hava saldırısı düzenledi. İsrail savaş uçakları, Baalbek'e bağlı Sirayn beldesindeki bir binayı hedef aldı. Saldırı sonucunda en az 8 kişi yaralandı ve binanın tamamen yıkıldığı görüldü. Daha önce de dün akşam saatlerinde İsrail ordusu Baalbek'e hava saldırıları düzenlemişti.

12.03.2024 14:39  Güncelleme: 14:40
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İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusundaki Baalbek kentine son 24 saatte 2'nci kez hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasında yer alan haberlere göre, İsrail savaş uçakları Baalbek kentine bağlı Sirayn beldesindeki kara yolu üzerinde bulunan bir binayı hedef aldı.

Saldırı nedeniyle en az 8 kişinin yaralandığı belirtilirken, olay bölgesinden geçilen görüntülerde binanın tamamen yıkıldığı ve dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail ordusu dün akşam saatlerinde de Baalbek kentine hava saldırıları düzenlemişti.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu Baalbek kentine ikinci kez hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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