İsrail, Lübnan'ın Baalbek vilayetindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın Baalbek vilayetindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın Baalbek vilayetindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek vilayetindeki Hizbullah'a ait hedeflere hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonucunda depolar tamamen yıkıldı ve bölgedeki birçok araç büyük hasar gördü. Ölen ve yaralananlar olduğu belirtilirken, Hizbullah'tan henüz bir açıklama gelmedi. Bu saldırı, İsrail ordusunun 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana ilk kez Baalbek vilayetindeki Hizbullah hedeflerini vurmasıdır.

26.02.2024 13:24  Güncelleme: 13:26
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İsrail ordusunun Lübnan'ın doğusunda yer alan Baalbek vilayetindeki bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamaya göre, orduya ait hava araçları Lübnan'ın iç kesiminde yer alan Hizbullah'a ait hedeflere yönelik hava saldırısı düzenledi.

Lübnan medyasında yer alan haberlerde de İsrail'in Baalbek'te bazı depoları vurduğu ve saldırı noktasında büyük yıkımın meydana geldiği ifade edildi.

Saldırı sonrası yayınlanan görüntülerde, hedef alınan depoların tamamen yıkıldığı ve bölgedeki birçok aracın büyük hasar gördüğü yer alıyor.

Ayrıca saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Hizbullah'tan ise saldırıya ilişkin henüz açıklama gelmedi.

İsrail ordusu, Hizbullah Hareketi ile 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalardan bu yana ilk defa ülkenin Suriye sınırındaki doğu bölgesinde yer alan Hizbullah'a ait Baalbek vilayetindeki hedefleri vuruyor.

Kaynak: AA

Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın Baalbek vilayetindeki Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika

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