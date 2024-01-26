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İsrail, Lübnan'ın Beyt Lif beldesindeki eve saldırdı: 2 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın Beyt Lif beldesindeki eve saldırdı: 2 ölü, 2 yaralı

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Saldırı sonucunda yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hizbullah Hareketi ise bugün Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu. İsrail ordusu ve Hizbullah arasındaki çatışmalarda ise 167 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri hayatını kaybetti.

İsrail, Lübnan\'ın Beyt Lif beldesindeki eve saldırdı: 2 ölü, 2 yaralı
26.01.2024 - 23:51,
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İsrail'in, Lübnan'ın güneyindeki Beyt Lif beldesinde bir eve düzenlediği saldırıda 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail, ülkenin güneyindeki Beyt Lif beldesinde bir eve bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda iki kişi öldü, yaralanan iki kişi hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Haberde başka detaya yer verilmedi.

Hizbullah Hareketi bugün Lübnan'ın güneyinden İsrail'e ait iki askeri noktaya saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

İsrail ordusu ve Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda 167 Hizbullah mensubu, 30 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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