İsrail, Lübnan'ın Bint el Cubeyl ilçesinde bir binaya hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Bint el Cubeyl ilçesinde bir binaya hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları, Bint el Cubeyl'e yönelik hava saldırısı düzenledi.

Saldırıda ağır bombaların kullanıldığı bilgisine yer verilen haberde, can kaybı ve yaralı sayısı hakkında herhangi bir detay paylaşılmadı.

Lübnan medyasında çıkan haberlerde, bir binanın vurulduğu, enkazda arama çalışmaları yapıldığı ve çok sayıda ambulansın olay bölgesine sevk edildiği kaydedildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 232 Hizbullah mensubu, 45 Lübnanlı sivil, 11 Emel Hareketi, 12 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 6 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.