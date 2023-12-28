İsrail ordusu Lübnan\'ın güneyinde hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine hava saldırısı düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail'e ait savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki Ayta eş-Şaab beldesinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana İsrail-Lübnan sınırında yaşanan çatışmalarda 129 Hizbullah mensubu, 28 Lübnanlı sivil, 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail asker öldü.