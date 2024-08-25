İsrail, Lübnan\'ın Güneyinde Hizbullah\'a Ait Hedefleri Vurdu

Güncel

Maymun çiçeği virüsü hangi gruplarda daha ölümcül seyrediyor?

Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? CHP lideri, "Çok net" deyip açık açık söyledi

(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri, "İsrail Savunma Kuvvetleri savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait yeni rampaları ve Lübnan'ın güneyindeki Hiyam bölgesinde bir terör hücresini vurdu" açıklamasını yaptı.

Hizbullah, Hizbullah'ın kurucu üyelerinden Fuad Şükür'ün öldürülmesine yanıt olarak gece saatlerinde İsrail'e saldırı başlattığını duyurdu. İsrail ise buna karşılık olarak Lübnan'ın güneyini vuruyor. İsrail, Lübnan'ın güneyine yeni saldırılar düzenledi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada, "Gerçek zamanlı tehditleri engellemek için operasyonlarımız devam ediyor. İsrail Savunma Kuvvetleri savaş uçakları Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelerde Hizbullah'a ait yeni rampaları ve Lübnan'ın güneyindeki Hiyam bölgesinde bir terör hücresini vurdu" denildi.