İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birçok Hizbullah "hedefine" hava saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Saldırılar, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine düzenlediği roket saldırısının ardından gerçekleşti. İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor ve ABD ile Fransa arabuluculuk yapmaya çalışıyor. İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri de gerginliği artırıyor.

13.02.2024 19:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birçok Hizbullah "hedefine" hava saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail uçaklarının kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyinde 7 farklı bölgeye saldırı gerçekleştirdiği, bunlar arasında Hizbullah üyelerinin bulunduğu askeri yerleşkeler ve gözetleme noktasının da yer aldığı belirtildi.

Gün boyunca Lübnan'ın güneyindeki birçok noktaya topçu atışı yapıldığı da kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine gün içinde düzenlediği saldırıda Kiryat Şmona kentine isabet eden roketlerin 2 İsraillinin yaralanmasına yol açmasının ardından geldi.

Hizbullah, Kiryat Şmona kentindeki polis merkezi ile Hunin Kalesi bölgesinde İsrail askerlerinin toplanma noktasının "uygun silahlarla" hedef alındığını ve atışların isabetle sonuçlandığını duyurmuştu.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etti.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını duyurmuş, Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Lübnan, İsrail, Savaş ve Çatışma, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2024 19:51:47. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement