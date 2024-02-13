İsrail, Lübnan\'ın güneyinde Hizbullah hedeflerine hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde birçok Hizbullah "hedefine" hava saldırısı gerçekleştirdiklerini açıkladı.

İsrail ordusundan Lübnan'ın güneyindeki saldırılara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İsrail uçaklarının kısa bir süre önce Lübnan'ın güneyinde 7 farklı bölgeye saldırı gerçekleştirdiği, bunlar arasında Hizbullah üyelerinin bulunduğu askeri yerleşkeler ve gözetleme noktasının da yer aldığı belirtildi.

Gün boyunca Lübnan'ın güneyindeki birçok noktaya topçu atışı yapıldığı da kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları, Hizbullah'ın İsrail'in kuzeyine gün içinde düzenlediği saldırıda Kiryat Şmona kentine isabet eden roketlerin 2 İsraillinin yaralanmasına yol açmasının ardından geldi.

Hizbullah, Kiryat Şmona kentindeki polis merkezi ile Hunin Kalesi bölgesinde İsrail askerlerinin toplanma noktasının "uygun silahlarla" hedef alındığını ve atışların isabetle sonuçlandığını duyurmuştu.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmalar

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etti.

İsrail'in sınır üzerindeki işgalleri

İsrail ordusu, 1967'de Suriye ile girdiği savaşta Golan Tepeleri ardından Lübnan'ın kendisine ait olduğunu vurguladığı Kefr Şuba Tepeleri, Şebaa Çiftlikleri ile Gacar köyünün bir kısmını işgal etmişti.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 4 Temmuz 2023'te yaptığı açıklamada, İsrail'in Gacar köyünün kuzeyine girişleri yasakladığını duyurmuş, Tel Aviv'in Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) 1701 sayılı kararını açık şekilde ihlal ederek işgal bölgesini genişletmek istediği uyarısında bulunmuştu.