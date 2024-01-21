İsrail, Lübnan\'ın güneyindeki bir araca hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde bir araca hava saldırısı düzenlediği, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail güçleri, Lübnan'ın güneyindeki Kefra beldesinde seyir halindeki bir aracı vurdu.

Saldırıda ölü ve yaralıların olduğu kaydedildi.

İsrail ordusu dün de Sur kenti yakınlarında bir aracı hedef almış, saldırıda 2 kişi ölmüştü.

İsrail ordusu ve Hizbullah Hareketi arasında Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yaşanan çatışmalarda 163 Hizbullah mensubu, 29 Lübnanlı sivil, 6 İsrailli sivil ve 10 İsrail askeri öldü.