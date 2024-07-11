İsrail, Lübnan'ın güneyindeki birçok eve hava saldırısı düzenledi

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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki birçok eve yönelik hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail'e ait savaş uçakları sınır hattındaki birçok beldeye eş zamanlı hava saldırısı gerçekleştirdi.

Haberde Teyr Harfa, Yarın ve Cubeyn beldelerinde sivillere ait evlere yönelik hava saldırısında birçok evin tamamen yıkıldığı kaydedildi.

Saldırı nedeniyle büyük yıkımın ve ardından çevrede yangının çıktığı aktarılırken, can kaybına ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.