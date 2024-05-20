İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesine hava saldırısı düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesine hava saldırısı düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın güneyindeki Nakura beldesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın sınır hattında bulunan Nakura beldesindeki 2 eve hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırı sonucunda evler tamamen yıkıldı ve 1 sivil yaralandı. Yaralı, bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldı. Bu saldırı, İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların devam ettiği bir dönemde gerçekleşti. Çatışmalarda şu ana kadar birçok Hizbullah mensubu, Lübnanlı sivil ve İsrail askeri ile sivil hayatını kaybetmiştir.

20.05.2024 11:39
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nakura beldesindeki 2 eve düzenlediği hava saldırısında 1 sivilin yaralandığı belirtildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın sınır hattında yer alan Nakura beldesindeki 2 eve hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırının hedefindeki evlerin tamamen yıkıldığı, 1 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

Sivil savunma ekiplerince yaralının bölgedeki en yakın hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda son olarak 302 Hizbullah mensubunun yanı sıra 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivilin öldüğü duyurulmuştu.

Kaynak: AA

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