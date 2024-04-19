İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah üyesini öldürdü

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı Arasında Beslenme ve Hayat Tarzı Eğitimi Projesi İmzalandı

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında 'Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları ile Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme ve Hayat Tarzı Önerileri' eğitimi projesi protokolü imzalandı. Protokol kapsamında, okullarda personel, öğrenci ve velilere böbrek sağlığı, böbrek hastalıkları, aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları konusunda eğitimler verilecek. Ayrıca, şeker ve yüksek tansiyon hastalıklarından korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme ve sporun hayattaki yeri konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri de yapılacak.