İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah üyesini öldürdü

BEYRUT, 19 Nisan (Xinhua) -- İsrail, Perşembe günü öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Blida köyüne düzenlediği hava saldırısında Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'a mensup bir kişiyi öldürürken, iki sivili de yaraladı.
Adlarının gizli kalması koşuluyla bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde bulunan 4 kasaba ve köye bir dizi hava saldırısı gerçekleştirerek 3 evi yerle bir edip 11 eve de hasar verdiğini aktardı.
Kaynaklar, İsrail'e ait insansız hava araçlarının Perşembe sabahından bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin hava sahasında saatlerdir uçmakta olduğunu da belirtti.
Öte yandan Hizbullah da çok sayıda İsrail mevziine saldırı düzenlediğini duyururken, kayıplara ilişkin ayrıntı vermedi.
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