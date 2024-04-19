İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah üyesini öldürdü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah üyesini öldürdü

İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Blida köyüne düzenlediği hava saldırısında Hizbullah'a mensup bir kişi öldürüldü, 2 sivil yaralandı. İsrail'in savaş uçakları ve insansız hava araçları, sınır bölgesinde bulunan 4 kasaba ve köye hava saldırısı gerçekleştirerek evleri yerle bir etti ve hasar verdi. Hizbullah da İsrail mevzilerine saldırı düzenledi.

19.04.2024 12:29
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BEYRUT, 19 Nisan (Xinhua) -- İsrail, Perşembe günü öğleden sonra Lübnan'ın güneyindeki Blida köyüne düzenlediği hava saldırısında Lübnanlı silahlı grup Hizbullah'a mensup bir kişiyi öldürürken, iki sivili de yaraladı.

Adlarının gizli kalması koşuluyla bilgi veren Lübnanlı askeri kaynaklar, İsrail savaş uçakları ve insansız hava araçlarının, ülkenin güneyindeki sınır bölgesinde bulunan 4 kasaba ve köye bir dizi hava saldırısı gerçekleştirerek 3 evi yerle bir edip 11 eve de hasar verdiğini aktardı.

Kaynaklar, İsrail'e ait insansız hava araçlarının Perşembe sabahından bu yana Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin hava sahasında saatlerdir uçmakta olduğunu da belirtti.

Öte yandan Hizbullah da çok sayıda İsrail mevziine saldırı düzenlediğini duyururken, kayıplara ilişkin ayrıntı vermedi.

Kaynak: Xinhua

Lübnan, İsrail, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan'ın güneyindeki Hizbullah üyesini öldürdü - Son Dakika

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