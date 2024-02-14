İsrail, Lübnan'ın güneyinde hava saldırıları düzenledi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyinde hava saldırıları düzenledi

İsrail, Lübnan\'ın güneyinde hava saldırıları düzenledi

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı. Saldırılar sonucunda Nebatiye ve Hasbaya bölgeleri hedef alındı. Lübnan-İsrail sınırında çatışmalar devam ederken, ABD ve Fransa'dan heyetler arabuluculuk için bölgeyi ziyaret etti.

14.02.2024 04:27
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İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesine hava saldırıları düzenlediğini açıkladı.

Ordu sözcüsü Avichay Adraee, X sosyal paylaşım platformundan yaptığı yazılı açıklamada, İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine bağlı Ramiye bölgesini hedef aldığını belirtti.

Daha önce İsrail'e roket saldırısının olduğu Nebatiye vilayetine bağlı Hasbaya bölgesindeki bir askeri bölgeye de saldırı düzenlendiğini aktaran Adraee, dün Lübnan'dan fırlatılan 2 roketin açık alanlara düştüğünü ifade etti.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana Lübnan-İsrail sınırında karşılıklı çatışmalar yaşanıyor.

Çatışmalar nedeniyle Lübnan'da 86 bin, İsrail'de 100 bine yakın sivilin evlerini terk ederek yerinden olduğu belirtiliyor.

Hizbullah ile İsrail ordusu arasındaki çatışmaların sona erdirilmesi ve kara sınırının çizilmesi için arabulucu konumundaki ABD ve Fransa'dan heyetler farklı aralıklarla Tel Aviv ve Beyrut'u ziyaret etti.

Kaynak: AA

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