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İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın güneyini vurdu

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı. Saldırılarda evler vuruldu ve bir askeri noktaya füze saldırısı düzenlendi. İsrail'in kuzeyine atılan tanksavar füzesi sonucu 3 İsrailli yaralandı. Saldırılarda toplamda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

İsrail, Lübnan\'ın güneyini vurdu
21.12.2023 - 14:41,  Güncelleme: 14:43
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İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerini ağır topçu atışları ile vuruyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre İsrail güçleri Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgesinde yer alan Habbariye beldesinin çevresini ağır topçu atışlarıyla hedef aldı.

Art arda düzenlenen saldırılarda bazı evlerin vurulduğu kaydedildi.

NNA bir başka haberinde Lübnan topraklarından İsrail işgali altındaki Şebaa Çiftliklerinde yer alan askeri noktaya füze ile saldırı düzenlendiğini kaydetti.

Öte yandan, İsrail'in Haaretz gazetesine göre, Lübnan'dan atılan tanksavar füzesinin İsrail'in kuzeyindeki Avivim bölgesine isabet etmesi sonucu 3 İsrailli yaralandı, çok sayıda araç da yandı.

İsrail'in 8 Ekim'den bu yana Lübnan'ın güneyine yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda Lübnanlı 26 sivil öldürüldü.

Çatışmalarda ayrıca 118 Hizbullah mensubu, 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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