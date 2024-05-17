İsrail, Lübnan'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi: Bir Hizbullah mensubu öldü - Son Dakika
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İsrail, Lübnan'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi: Bir Hizbullah mensubu öldü

İsrail, Lübnan\'ın Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi: Bir Hizbullah mensubu öldü

İsrail ordusu, Lübnan'ın Sayda kentindeki Necariye beldesine hava saldırısı düzenledi ve bir Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi. Saldırıda seyir halindeki bir araç ile sahilde bulunan bir ev hedef alındı. Hizbullah, saldırıda hayatını kaybeden mensubunun adını açıkladı. Bu saldırıyla birlikte İsrail ordusu ile yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 300'e yükseldi.

17.05.2024 14:53
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İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde yer alan Sayda kentindeki Necariye beldesine hava saldırısı düzenlediği ve bir Hizbullah mensubunun öldüğü bildirildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail ordusuna ait hava araçları Sayda kentinin güneyindeki Necariye beldesine saldırı düzenledi.

Hizbullah'a yakınlığı ile bilinen "Al Akhbar" gazetesinin haberine göre, saldırı Lübnan'ın elektrik üreten en önemli tesislerinden biri olan Zahrani yakınlarında meydana geldi.

Saldırıda seyir halindeki bir araç ile sahilde bulunan bir evin hedef alındığı kaydedildi.

Saldırıda bir Hizbullah mensubu hayatını kaybetti

Hizbullah yaptığı yazılı açıklamada, Necariye beldesi doğumlu Hüseyin Hıdır Mehdi adlı mensubunun öldüğünü bildirdi.

Açıklamada Mehdi'nin nasıl öldüğü detayı paylaşılmazken, Lübnan yerel medyasında Mehdi'nin İsrail'in hava saldırısı gerçekleştirdiği aracın içerisindeki kişi olduğu belirtildi.

İsrail ordusu ile 8 Ekim 2023'ten beri sınır hattında yaşanan çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 300'e yükseldi.

Ayrıca çatışmalarda, 61 Lübnanlı sivil, 19 Emel Hareketi, 13 Hamas, 15 İslami Cihad mensubu ile 14 İsrail askeri ve 10 İsrailli sivil öldü.

Kaynak: AA

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