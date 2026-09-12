İsrail-Lübnan Roma müzakerelerinin ertelendiği iddia edildi - Son Dakika
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İsrail-Lübnan Roma müzakerelerinin ertelendiği iddia edildi

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İsrail ile Lübnan arasında 15-16 Eylül'de Roma'da yapılması beklenen müzakere turunun ertelendiği iddia edildi. İddiaya göre iki ülke büyükelçileri Washington'da bir araya gelecek, resmi müzakerelerin yeni turu Roma'da ekim ayında yapılacak.

İsrail ile Lübnan arasında 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yapılması beklenen müzakere turunun ertelendiği iddia edildi.

Axios muhabiri Barak Ravid, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İsrail-Lübnan müzakerelerine ilişkin bir paylaşım yaptı.

Adını vermek istemeyen ABD'li bir yetkiliden aldığı bilgiyi aktaran Ravid, gelecek hafta İsrail ile Lübnan arasında Roma'da yapılması planlanan müzakere turunun ertelendiğini öne sürdü.

Buna göre, iki ülke büyükelçilerinin güncel gelişmeleri görüşmek üzere Washington'da bir araya geleceğini söyleyen yetkili, resmi müzakerelerin bir sonraki turunun Roma'da ekim ayında yapılacağını iddia etti. ???????

Müzakere süreci

İsrail devlet televizyonunun haberinde, Lübnan ile 15-16 Eylül tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da yeni bir müzakere turu yapılacağı belirtilmişti.

İki ülke 14 Nisan'dan bu yana 5'i ABD'nin başkenti Washington'da, ikisi İtalya'nın başkenti Roma'da olmak üzere 7 tur doğrudan müzakere gerçekleştirmişti.

Hizbullah ise defalarca bu müzakereleri tanımadığını açıklamış ve hükümete de bunu durdurma çağrısı yapmıştı.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail, Ekim 2023'te Lübnan'a saldırı başlatmış, Eylül 2024'te bu saldırı geniş çaplı savaşa dönüşmüştü. Savaşta 4 binden fazla kişi hayatını kaybetmiş, yaklaşık 17 bin kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyindeki birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu süreçte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı. Ancak İsrail ordusu, ateşkese rağmen çeşitli gerekçelerle ülkeye yönelik saldırılarını sürdürüyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail-Lübnan Roma müzakerelerinin ertelendiği iddia edildi - Son Dakika

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