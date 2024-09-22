İsrail-Lübnan Savaşında Yeni Gelişmeler - Son Dakika
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İsrail-Lübnan Savaşında Yeni Gelişmeler

İsrail-Lübnan Savaşında Yeni Gelişmeler

İsrail, Hizbullah'a hava saldırıları düzenlerken, Al Jazeera'nın ofisini 45 gün kapattı.

22.09.2024 11:35
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(ANKARA) - İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyine yoğun bir bombardıman gerçekleştirirken, Hizbullah ise İsrail'in kuzeyindeki askeri hedeflere roket saldırıları düzenlediğini söyledi. Öte yandan İsrail, Al Jazeera'nın Batı Şeria ofisine baskın düzenledi ve ofisi 45 günlüğüne kapattı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), aralarında binlerce Hizbullah roketatar namlusunun da bulunduğu yaklaşık 290 hedefi vurduğunu açıkladı. IDF, Hizbullah tarafından Lübnan ve Irak'tan çok sayıda roket ve füze atıldığını ve bunların çoğunun İsrail hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini duyurdu.

Öte yandan İsrail, bugün erken saatlerde ülkenin kuzey bölgesinde yer alan birçok yerde ve kontrolü altındaki Golan Tepelerinde bulunan okulları kapattığını ve toplantıları kısıtladığını açıkladı.

İsrail medyası pek çok binanın doğrudan ya da düşen füze enkazıyla vurulduğunu ve ambulans hizmetlerinin bazı hafif yaralıları tedavi ettiğini bildirirken cay kaybının yaşandığına dair bir bilgi paylaşılmadı.

Hizbullah, İsrail'in Ramat David Hava Üssünü birçok füzeyle hedef aldı

Hizbullah, bugün erken saatlerde sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "İsrail'in Lübnan'a yönelik devam eden saldırılarına" karşılık olarak İsrail'in Ramat David Hava Üssünü birçok füzeyle hedef aldıklarını duyurdu. Hizbullah'ın Ramat David'e art arda düzenlediği roket saldırıları, çatışmaların başlamasından bu yana üstlendiği en şiddetli saldırı oldu. Hizbullah, yaptığı bir açıklamada, İsrail'e patlayıcı yüklü bir insansız hava aracı saldırısı düzenlediklerini de iddia etti.

İsrail, Hizbullah'ın askeri komuta zincirini vurdu

İsrail, 20 Eylül Cuma günü Hizbullah komutanlarını hedef alan hava saldırısı düzenlemiş; bu saldırıda, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yer alan bir banliyöde, 39 kişi hayatını kaybetmişti. Hizbullah, bu saldırıda ölenler arasında üst düzey liderlerinden İbrahim Akil ile komutanlardan Ahmed Vehbi'nin de aralarında bulunduğu 16 üyesinin olduğunu açıkladı.

IDF, Akil'in ve Hizbullah'ın elit Radvan güçlerinin liderlerinin yeraltındaki bir toplantısını vurduğunu ve askeri komuta zincirini neredeyse tamamen dağıttığını belirtti. İsrail tarafından gerçekleştirilen bu saldırıda, 3 binden fazla kişi de yaralandı.

ABD'den savaşın tırmanma ihtimaline karşı açıklama

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, bölgedeki gerilimin tırmanmasından endişe duyduğunu belirtti. Sullivan yaptığı açıklamada, "Savaşın tırmanma riski gerçek olmakla birlikte, düşmanlıkların durdurulması ve sınırın her iki tarafındaki insanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlayacak kalıcı bir çözüme ulaşılması için farklı bir yol olduğuna da inanıyoruz" dedi.

Lübnan Başbakanı Necip Mikati ise New York'taki BM Genel Kurulu'na gitme planını iptal etti.

Hizbullah, Filistin'in Gazze bölgesinde Hamas'a karşı başlattığı savaşta ateşkesi kabul edene kadar İsrail'le savaşmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD'li yetkililer bunun yakın zamanda mümkün olmayacağını ileri sürerken; İsrail, Hizbullah'ın Gazze anlaşmasından bağımsız olarak 2006 yılında İsrail ile imzalanan BM kararına bağlı kalarak ateşi kesmesini ve güçlerini sınır bölgesinden çekmesini istiyor.

İsrail, Al Jazeera'nın Batı Şeria ofisini 45 gün süreyle kapattı

İsrail güçleri, bugün erken saatlerde Batı Şeria'da bulunan Ramallah'taki uluslararası bir haber kanalı olan Al Jazeera'nın ofisine baskın düzenledi. İsrail askerleri bir canlı yayın sırasında binaya girerek, ofisin 45 gün süreyle kapatılmasını emretti. İzleyiciler, askerlerin kapatma emrini kanalın Batı Şeria büro şefi Velid el-Omari'ye vermesini ve onun da canlı yayında okumasını izledi.

Omari, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazetecileri bu şekilde hedef almak her zaman gerçeği silmeyi ve insanların gerçeği duymasını engellemeyi amaçlar" dedi. Al Jazeera muhabiri Mohammad Alsaafin, askerlerin dışarıdaki son mikrofon ve kameraya da el koyduklarını ve Omari'yi zorla ofisten çıkardıklarını söyledi.

Sosyal medyada baskınla ilgili paylaşımlarda bulunan Alsaafin, askerlerin Batı Şeria'da İsrail güçleri tarafından düzenlenen bir baskını takip ederken öldürülen Al Jazeera muhabiri Shireen Abu Aqla'nın posterini de indirdiklerini dile getirdi.

Yabancı gazetecilerin Şerit'e girişinin yasak olması nedeniyle, bölgede bulunan Al Jazeera çalışanları savaşı yerinde takip edebilen tek muhabirler oldu. İsrail defalarca kanalı teröristlerin sözcüsü olarak damgalamış, El Cezire ise bu suçlamayı reddetmiştir.

İsrail parlamentosu, nisan ayında savaş sırasında hükümete ulusal güvenliği tehdit ettiği düşünülen yabancı yayın kuruluşlarını geçici olarak kapatma yetkisi veren bir yasayı kabul etmişti. İsrail, Al Jazeera'nın Batı Şeria'daki ofisine gerçekleştirilen baskına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

İsrail, Katar merkezli yayın kuruluşunu ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirerek mayıs ayında Al Jazeera'nın Nasıra ve Doğu Kudüs'teki ofislerine baskın düzenlemişti.

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Batı Şeria, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Medya, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail-Lübnan Savaşında Yeni Gelişmeler - Son Dakika

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