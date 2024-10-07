İsrail, Lübnan Sınırında Askeri Bölge İlan Etti

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KUDÜS, 7 Ekim (Xinhua) -- İsrail ordusu, Lübnan sınırındaki Manara, Yiftah ve Malkia kasabalarını "kapalı askeri bölge" ilan etti. Bu hamle, İsrail ordusunun Lübnan topraklarındaki kara harekatını genişleteceğinin işareti olarak görülüyor.

Ordudan Pazar günü yapılan açıklamada, söz konusu kasabaların "bir durum değerlendirmesinin ardından" kapatıldığı ve bu bölgelere girişin yasaklandığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine kara harekatı başlatmasından birkaç saat önce üç sınır kasabası daha kapalı askeri bölge ilan edilmişti.

İsrail devletine ait Kan TV'ye göre İsrail ordusu, Hizbullah'ın Lübnan'daki askeri kapasitesini yok etmek için kara operasyonunu genişletmeyi planlıyor. İsrail tarafının yaklaşık iki hafta önce saldırılarını artırmasından bu yana yaklaşık 2.000 kişi hayatını kaybetti.