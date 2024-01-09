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İsrail, Lübnan sınırında bulunan ek birliklere silah ve mühimmat dağıtacak - Son Dakika
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İsrail, Lübnan sınırında bulunan ek birliklere silah ve mühimmat dağıtacak

İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığı, Lübnan sınırı yakınlarındaki kuzeydeki ek birliklere silah ve mühimmat dağıtacağını duyurdu. Ülkenin kuzeyinde gerçekleştirilecek olan dağıtımın yanı sıra, ek birliklere yüksek standartlarda ekipman ve lojistik destek sağlanacak. Ayrıca, ordunun kuzeydeki birliklere eğitim vereceği belirtildi. İsrail ile Hizbullah arasında devam eden çatışmalarda ise birçok can kaybı yaşandı.

İsrail, Lübnan sınırında bulunan ek birliklere silah ve mühimmat dağıtacak
09.01.2024 - 20:43,
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İsrail'in Lübnan sınırı yakınlarında bulunan kuzeydeki ek birliklere silah ve mühimmat dağıtacağı açıklandı.

Jerusalem Post gazetesinde yer alan habere göre, İsrail ordusu ve Savunma Bakanlığının ortak projesi ile ülkenin kuzeyinde bu hafta boyunca silah ve mühimmat dağıtılacağı belirtildi.

"Mashiv Harauch" adı verilen program kapsamında, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi yakınlarındaki ek birliklerin de "eş zamanlı olarak güçlendirileceği" kaydedildi.

İsrail'in kuzeyindeki ek birliklere yüksek standartlarda silah, kurşun geçirmez yelek ve kaskın verileceği, bunun yanı sıra tıbbi ve lojistik ekipman desteğinin de sağlanacağı ifade edildi.

Ekipman sağlanmasının yanında ordunun kuzeydeki ek birliklere eğitim vereceği de aktarıldı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 28 Lübnanlı sivil, 157 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 9 İsrail askeri öldü.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: İsrail, Lübnan sınırında bulunan ek birliklere silah ve mühimmat dağıtacak - Son Dakika
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