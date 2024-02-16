Lübnan-İsrail çatışmalarında 7 Hizbullah ve Emel Hareketi mensubu öldü - Son Dakika
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Lübnan-İsrail çatışmalarında 7 Hizbullah ve Emel Hareketi mensubu öldü

Lübnan-İsrail çatışmalarında 7 Hizbullah ve Emel Hareketi mensubu öldü

Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda 4 Hizbullah mensubu ile 3 Şii Emel Hareketi mensubunun öldürüldüğü belirtildi. Çatışmalarda ölen Hizbullah mensubu sayısı 205'e, Emel Hareketi mensubu sayısı da 11'e yükseldi. Ayrıca çatışmalarda 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubu, 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

16.02.2024 09:47  Güncelleme: 09:48
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Lübnan'ın güneyinde İsrail ordusu ile girilen çatışmalarda 4 Hizbullah mensubu ile 3 Şii Emel Hareketi mensubunun öldürüldüğü belirtildi.

Hizbullah ve Lübnan'daki müttefiki Emel Hareketi, İsrail-Lübnan sınırında İsrail güçleri ile yaşanan çatışmalara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki çatışmalarda Hizbullah mensuplarından Muhammed Ali Derviş, Mustafa Hıdır Kasir, Abbas Ali Mehdi ve Abdulkerim Samhat'ın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Söz konusu çatışmalarda Emel Hareketi'nden de Ali İsa, Muhammed Said ve Kadım Nizar'ın öldüğü ifade edildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten bu yana yaşanan çatışmalarda öldürülen Hizbullah mensubu sayısı 205'e, Emel Hareketi mensubu sayısı da 11'e yükseldi.

Çatışmalarda ayrıca 12 Filistin İslami Cihad Hareketi ve 12 Hamas Hareketi mensubunun yanı sıra 41 Lübnanlı sivil, 1'i asker 2 Lübnan güvenlik görevlisi, 6 İsrailli sivil ve 11 İsrail askeri hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

Filistin, Lübnan, İsrail, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan-İsrail çatışmalarında 7 Hizbullah ve Emel Hareketi mensubu öldü - Son Dakika

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