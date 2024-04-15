İsrail-Lübnan sınırında patlama: 4 asker yaralandı

İsrail ordusu, Lübnan sınırında sebebi bilinmeyen patlama sonucu biri ağır olmak üzere 4 askerinin yaralandığını bildirdi.
Ordudan yapılan açıklamaya göre, dün gece ülkenin kuzey sınırında sebebi henüz bilinmeyen bir patlama meydana geldi.
Patlamada bir İsrail askeri ağır, ikisi orta derece ve biri hafif yaralandı.
Yaralanan askerlerin hastaneye kaldırıldığı ve ailelerine haber verildiği belirtilirken, patlamanın nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.
Hizbullah saldırıyı üstlendi
Hizbullah Hareketi, İsrail-Lübnan sınırında meydana gelen ve İsrail askerlerinin yaralanmasına sebep olan patlama hakkında açıklama yaptı.
Açıklamada Hizbullah mensupları tarafından İsrail sınırı üzerinde yer alan Lübnan'a ait Tel İsmail bölgesine daha önce İsrail askerlerinin olası sınırı geçmesine karşı patlayıcı döşendiği ifade edildi.
İsrail askerlerinin sınırı geçip Tel İsmail'e geldiği ve patlayıcı döşenen bölgeye ulaştıkları kaydedildi.
Hizbullah'ın açıklamasında bombaların infilak etmesi sonucu İsrail askerleri arasında ölü ve yaralıların olduğu aktarıldı.
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