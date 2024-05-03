İsrail, Lübnan Sınırında Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika
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İsrail, Lübnan Sınırında Tatbikat Gerçekleştirdi

İsrail ordusu, Lübnan sınırında ani bir tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikatta, Lübnan'ın güneyinde devam eden çatışmaların senaryoları provası yapıldı. Ayrıca, Gazze'ye yönelik saldırılara işaret edilerek, askerlerin kuzey sınırında da savunma ve saldırı görevini üstlendikleri belirtildi. İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmalarda ise birçok kayıp yaşandığı bilgisi paylaşıldı.

03.05.2024 17:17  Güncelleme: 17:22
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İsrail ordusu, Lübnan sınırına saldırıyı simüle eden "ani bir tatbikat" gerçekleştirdiğini duyurdu.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinde sınır hattında devam eden çatışmalarla ilgili "çeşitli senaryoların provasının yapıldığı ani bir tatbikat yapıldı." denildi.

Gazze'ye yönelik saldırılara işaret edilen açıklamada, "282. Tugay askerleri güney cephesinde çarpıştıktan sonra üç aydır kuzey sınırında da savunma ve saldırı görevini yürütüyor." ifadesine yer verildi.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim 2023'ten beri devam eden çatışmalarda 287 Hizbullah mensubu, 56 Lübnanlı sivil, 18 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile İsrailli 7 sivil ve 12 asker ölmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail, Lübnan Sınırında Tatbikat Gerçekleştirdi - Son Dakika

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