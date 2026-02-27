İsrail Mahkemesi'nden STK'lara Koruma Kararı - Son Dakika
İsrail Mahkemesi'nden STK'lara Koruma Kararı

İsrail Mahkemesi\'nden STK\'lara Koruma Kararı
27.02.2026 20:08
İsrail Yüksek Mahkemesi, Gazze ve Batı Şeria'daki STK'ların sınır dışı edilmesini geçici olarak engelledi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, işgal altındaki Gazze ve Batı Şeria'da faaliyet gösteren uluslararası yardım ve sivil toplum kuruluşlarının (STK) İsrail'den sınır dışı edilmesini engelleyen bir geçici tedbir kararı aldı.

İsrail'in Haaretz gazetesinin haberine göre, Yüksek Mahkeme, Sınır Tanımayan Doktorlar'ın (MSF) da arasında bulunduğu yaklaşık 20 insani yardım kuruluşu tarafından sunulan dilekçeye yanıt verdi.

İsrail Yüksek Mahkemesi, ay sonuna kadar bu kuruluşların bölgeden sınır dışı edilmesinin önlenmesini takip edilen dilekçeyi kabul ederek geçici tedbir kararı aldı.

STK'lar mahkemeye sunulan dilekçede, Gazze Şeridi sakinlerine gıda, su ve tıbbi bakım dahil olmak üzere acil yardım sağlamak için yaklaşık 500 milyon dolar yatırım yaptıklarını bildirdi.

Sınır dışı edilmelerinin Gazze'deki tüm yardım sisteminin çökmesine neden olacağını belirten STK'lar, bunun da insan hayatına tehlike oluşturacağını kaydetti.

İsrail Yüksek Mahkemesi'nin kararı, STK'ların faaliyetlerini geçici olarak devam etmesini sağlayacak.

İsrail, uluslararası STK'ların ruhsatlarını iptal ediyor

İsrail, uygulamaya girecek yeni uluslararası sivil toplum kuruluşu (STK) yasası kapsamında ülkede kaydını yenilemeyen kuruluşların 1 Ocak itibarıyla faaliyetlerinin sonlanacağını, 1 Mart itibarıyla da ülkeyi terk etmeleri gerektiğini duyurmuştu.

İsrail'in Mart 2025'te kabul ettiği yasaya göre, bölgede faaliyet gösteren yardım kuruluşlarının lisanslarını yenilemesi ve bunu yaparken de tüm Filistinli çalışanlarının kimlik bilgilerini "güvenlik soruşturması için" sunması isteniyor.

Uluslararası yardım kuruluşları ise İsrail'in bu listeleri, kişisel verilerin korunması prensibine aykırı şekilde keyfi kullanabileceği endişesini vurguluyor.

Lisansları iptal edilen uluslararası yardım kuruluşları, İsrail ve işgali altındaki Doğu Kudüs'teki ofislerini kapatmak zorunda kalacak, Gazze'ye herhangi bir uluslararası uzman, doktor ya da insani yardım da gönderemeyecek.

İsrail'in yeni düzenlemesiyle MSF, Oxfam, Norveç Mülteci Konseyi (NRC), Caritas, CARE, International Rescue Committee (IRC) gibi çok sayıda yardım kuruluşunun faaliyetlerinin durdurulacağı aktarılıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Sivil Toplum, Batı Şeria, Orta Doğu, Güncel, İsrail, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Mahkemesi'nden STK'lara Koruma Kararı - Son Dakika

