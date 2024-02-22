İsrail Maliye Bakanı, Filistin topraklarında yeni konutlar inşa edilmesini talep etti - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, Filistin topraklarında yeni konutlar inşa edilmesini talep etti

İsrail Maliye Bakanı, Filistin topraklarında yeni konutlar inşa edilmesini talep etti

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Doğu Kudüs'te bir İsraillinin öldüğü saldırı sonrası yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa edilmesi çağrısı yaptı. Smotrich, İsrail Başbakanı'ndan binlerce konutun planlarının derhal onaylanmasını talep etti. Birleşmiş Milletler, Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.

22.02.2024 13:03
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İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bir İsraillinin öldüğü saldırı sonrası işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine yeni konutlar inşa edilmesi çağrısı yaptı.

Smotrich, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim biriminde düzenlenen saldırı sonrası X sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Saldırı sonrası "kararlı bir güvenlik yanıtı olması gerektiğini" savunan Smotrich, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim biriminde ve "tüm bölgede" binlerce konutun planlarının derhal onaylanmasını talep etti.

İsrail devlet televizyonu KAN, yasa dışı Maale Adumim Yahudi yerleşim birimi çevresindeki araçlara düzenlenen silahlı saldırıda bir İsraillinin öldüğünü, 2'si ağır olmak üzere 8 İsraillinin de yaralandığını duyurmuştu.

Haberde, "saldırıya karıştıkları" iddia edilen 3 Filistinlinin ise fanatik Yahudi yerleşimcilerin açtığı ateşle öldürüldüğü aktarılmıştı.

Birleşmiş Milletler, işgal altında bulunan Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğunu belirtiyor ve iki devletli çözümü baltaladığı gerekçesiyle İsrail'e yerleşim birimlerini durdurma çağrısı yapıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, Filistin topraklarında yeni konutlar inşa edilmesini talep etti - Son Dakika

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