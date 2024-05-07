İsrail Maliye Bakanı, İsrail'in Mısır'a heyet göndermesini eleştirdi - Son Dakika
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İsrail Maliye Bakanı, İsrail'in Mısır'a heyet göndermesini eleştirdi

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv'in Mısır'a müzakereler için heyet göndermesini yanlış bir adım olarak nitelendirdi. Smotrich, Hamas'ı bitirmek için daha fazla baskı yapılması gerektiğini savunarak, İsrailli yetkililere zafer elde edinceye kadar durmamaları çağrısında bulundu. Smotrich, İsrail'in bu savaşta zafer elde etmek için Refah kenti ve bölgesini işgal etmesi, tünelleri yok etmesi ve sınır kapısını ele geçirmesi gerektiğini belirtti. Hamas'ın ateşkes önerisine onay vermesinin ardından İsrail Savaş Kabinesi, saldırılara devam kararı almıştı.

07.05.2024 18:15
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İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Tel Aviv'in müzakereler için Mısır'a heyet göndermesinin "yanlış bir adım" olduğunu iddia etti.

İsrailli aşırı sağcı Bakan Smotrich, X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, "İsrailli heyetin Kahire'ye gitmesi yanlış. Bu adımla, Hamas'ın Katar ve Mısır'la birlikte kurduğu tuzağa düşmüş olunuyor." ifadelerini kullandı.

Hamas'ı bitirmek için daha fazla baskı yapmaları gerektiğini öne süren Smotrich, "halihazırda sadece ateşle konuşmak gerektiğini" ileri sürdü.

Smotrich, "Uluslararası baskılara teslim olmamalısınız, zafer elde edinceye kadar durmamalısınız, bu bizim bağımsızlık savaşımız ve zafer kazanmalıyız." ifadeleriyle İsrailli yetkililere çağrı yaptı.

İsrail'in bu savaşta zafer elde etmesi için 3 noktada hareket etmesi gerektiğini savunan Smotrich, şunları kaydetti:

"Öncelikle Refah kenti ve bölgesi tümüyle işgal edilmeli, ikincisi Refah kentindeki tüm tünelleri yok etmek, üçüncüsü ise Refah Sınır Kapısı ve Philadelphia Koridoru'nu (Gazze ile Mısır arasındaki sınır) tümüyle ele geçirmek gerekir. Bundan sonra da Gazze Şeridi'nin orta kesimlerine doğru yolumuza devam edeceğiz."

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, adı açıklanmayan İsrailli bir yetkiliye dayandırdığı haberde, "İsrail heyetinin birkaç saat içinde Kahire'ye gitmesi bekleniyor." demişti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 789 Filistinli öldürüldü, 78 bin 204 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

Maliye, İsrail, Mısır, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Maliye Bakanı, İsrail'in Mısır'a heyet göndermesini eleştirdi - Son Dakika

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