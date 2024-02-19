İsrail Maliye Bakanı, Oslo Anlaşmalarının iptal edilmesini istedi

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İsrail'de aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya Filistin devletinin tek taraflı olarak kurulması halinde tepki olarak Oslo Anlaşmalarından çekilmesi çağrısında bulundu.

Partisinin meclisteki toplantısında konuşan Smotrich, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin "gönüllü göçünün" teşvik edilmesi gerektiğini savundu.

İsrail hükümetine Filistin devletinin kurulmasına karşı çıkan bir önerge sunmayı planladığını belirten Smotrich, Netanyahu'ya "tek taraflı önlemlerin (Filistin Devletinin kurulması), tek taraflı önlemlerle karşılanacağını açıkça duyurması" çağrısı yaptı.

Smotrich, Netanyahu'dan, "İsrail devletine karşı tek taraflı bir adım atılması" halinde de Filistin ile İsrail arasında 1993 ve 1995 yıllarında imzalanan Oslo Anlaşmaları'nın tek taraflı şekilde iptal edilmesini istedi.

Smotrich ayrıca, böyle bir durumda, "Filistin Yönetiminin feshedilmesi ve aktarılan fonların da durdurulması" talebinde bulundu.