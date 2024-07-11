İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Gazze Şeridi'nde savaş devam ederken ülkede erken seçime yönelmeyi "sorumsuzluk" olarak niteledi.
Smotrich, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Savaş döneminde seçimlere gitmek sorumsuzluktur. Seçimler, güneyde (Gazze) ve kuzeyde (Lübnan sınırı) savaşı bitirir. Kuzeydeki vatandaşlar ise barış içinde evlerine dönemeyecekler." ifadelerini kullandı.
Savaşın sona ermesi halinde Hamas'ın 7 Ekim 2023 öncesi gücüne kavuşacağını öne süren Smotrich, "Teslim olma anlaşmasını kabul etmemeliyiz." diyerek Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına karşı tutumunu yineledi.
İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'yi de eleştiren Smotrich, "Onun görevi savaşmaktır, bizlere değerleri anlatmak değildir." ifadelerini kullandı.
Binyamin Netanyahu başbakanlığındaki aşırı sağcı hükümetin Gazze savaşında "Hamas'ı bitirme ve esirleri geri getirme" yönündeki hedeflerini gerçekleştirememesi nedeniyle İsrail kamuoyunda erken seçim talepleri yükseliyor.
Son Dakika › Güncel › İsrail Maliye Bakanı: Savaş Döneminde Seçimlere Gitmek Sorumsuzluktur - Son Dakika
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