İsrail, Mecdel Şems saldırısına karşılık vermek için plan yapıyor

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu liderliğinde toplanan güvenlik kabinesi, Mecdel Şems saldırısı sonrası Hizbullah'a verilecek karşılığın ne zaman ve nasıl olacağını belirlemek üzere Netanyahu ile Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevlendirdi.

Netanyahu'nun ofisinden güvenlik kabinesi toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, güvenlik kabinesinin Başbakan ve Savunma Bakanı'na Hizbullah'a karşılık vermeye ilişkin zamanı ve niteliği belirlemeleri görevini verdiği belirtildi.

Açıklamada daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

İsrail ordu radyosunun haberine göre İsrail ordusu, Mecdel Şems olayının ardından Hizbullah'a verilecek karşılık için olası senaryoları hükümete sundu. Senaryoların arasında " Lübnan'a karşı daha şiddetli askeri eyleme geçmenin yer aldığı" bilgisi paylaşıldı.

İsminin gizli kalmasını isteyen İsrailli yetkili de "Hizbullah'a zarar vermek istediklerini ancak bölgesel topyekun savaş başlatmak istemediklerini" belirtti.

Öte yandan Lübnan Dışişleri Bakanı Abdallah Buhabib, yerel televizyon kanalına verdiği demeçte, İsrail'in ülkesine yönelik muhtemel saldırısının "sınırlı" olması hususunda ilgili ülkelerden güvence aldıklarını ve Hizbullah'ın buna karşılığının da benzer oranda olacağını söyledi.

Mecdel Şems saldırısı

İsrail'in işgali altında bulunan Golan Tepeleri'ndeki Mecdel Şems beldesindeki futbol sahasına roket isabet etmesi sonucu aralarında çocukların da yer aldığı 12 kişinin hayatını kaybettiği, 17'si ağır 35 kişinin yaralandığı duyurulmuştu.

İsrail ordusu, "ellerindeki istihbarat ve yaptıkları değerlendirme sonucunda" roketin Lübnan'ın güneyindeki Şeba beldesinin kuzeyinden ateşlendiğini belirterek, Lübnan Hizbullahı'nın sorumlu olduğunu açıklamıştı.

Lübnan Hizbullahı ise Mecdel Şems'teki saldırının kendileri tarafından gerçekleştirildiği iddialarını yalanlayarak, "olayla ilgili herhangi bir bağlantılarının olmadığını" bildirmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "İsrail, bu ölümcül saldırıyı bir kenara not etmeyecek. Hizbullah şimdiye kadar ödemediği ağır bir bedel ödeyecek." ifadelerini kullanmıştı.