İsrail Meclisi, Al Jazeera'nın İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onayladı

İsrail Meclisi, Katar merkezli Al Jazeera televizyonunun İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını ikinci ve üçüncü oylamada onayladı.
İsrail Meclisi, bugünkü oturumunda "İsrail'in ulusal güvenliğine zarar verdiği gerekçesiyle hükümete yabancı basın kuruluşlarını kapatma yetkisi tanıyan" kamuoyunda "Al Jazeera Tasarısı" diye isimlendirilen tasarıyı ikinci ve üçüncü oylamada kabul etti.
Başbakan Binyamin Netanyahu, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Al Jazeera'nin İsrail güvenliğine zarar verdiğini, 7 Ekim'deki saldırılara "aktif" olarak katıldığını ve İsrail askerlerine karşı kışkırtıcı dil kullandığını iddia etti.
Kanalın bundan sonra İsrail'de yayın yapamayacağını duyuran Netanyahu, "Kanalın faaliyetinin durdurulması için yeni yasaya uygun olarak derhal harekete geçmek niyetindeyim." ifadesini kullandı.
Netanyahu, İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi ve Ofir Katz başkanlığındaki Meclis Komisyonu üyeleri öncülüğünde desteklenen ve Meclis'te onaylanan yasa tasarısını memnuniyetle karşıladığını belirtti.
Uzun süredir Netanyahu'nun onaylanmasını istediği yasa tasarısının, İsrail'in Gazze'ye saldırıları sırasında ön plana çıkan "Al Jazeera'nın İsrail'deki yayınlarını durdurma" amacıyla çıkartıldığı belirtiliyor. Yasa tasarısı, İletişim Bakanı'na "ulusal güvenliğe zarar verdiği gerekçesiyle bir basın organının" yayın platformlarından kaldırılması, İsrail'deki ofislerinin kapatılması, ekipmanlarına el koyulması, internet sitelerine erişiminin engellenmesi yetkisi tanımlıyor.
Al Jazeera yasa tasarısı
İsrail devlet televizyonu KAN'ın 20 Ekim 2023 tarihli haberinde, İsrail hükümetinin "devlet güvenliğine tehdit oluşturan" televizyon kanallarının kapatılabilmesine izin veren düzenlemeleri onayladığı bildirilmiş, karar doğrultusunda, İsrail'deki Al Jazeera ofislerinin kapatılmasının ve ekipmanlarına el konulmasının mümkün olduğu belirtilmişti.
İsrailli bakanlar, medyada "Al Jazeera Tasarısı" olarak bilinen yasa tasarısını 12 Şubat'ta onaylamış ve parlamento da aynı gün yapılan ilk okumada yasaya ilk onayı vermişti.
İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi de 21 Şubat'ta Al Jazeera'nın yayın yapmasını engellemek için gerekli prosedürlerin tamamlandığını duyurmuştu.
Son Dakika › Güncel › İsrail Meclisi, Al Jazeera'nın İsrail'de yayın yapmasını engelleyecek yasa tasarısını onayladı - Son Dakika
Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında, itfaiye personeli yaralandı. Yangına müdahale eden ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Yangın sonucunda binanın çatısında hasar meydana geldi.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde muhtarlık seçim sonuçları nedeniyle çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kırsal Görentepe Mahallesi'nde iki grup arasında muhtarlık seçim sonuçlarına ilişkin tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralılar hastanelere kaldırıldı. Ancak Hilmi A, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiği bildirildi. İran basını, saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Saldırıda Şam'daki İran Konsolosluğu ve çevresindeki binaların da zarar gördüğü kaydedildi.
CHP Etimesgut Belediye Başkan adayı Erdal Beşikçioğlu, yüzde 56 oy oranıyla Etimesgut Belediye Başkanı seçildi ve zaferi yurttaşlarla birlikte Ankara havası oynayarak kutladı.
Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki Şifa Hastanesi'nden gelen görüntülerin İsrail'in Filistin halkını kasıtlı ve sistematik bir şekilde yok etmeyi hedeflediğinin delili olduğunu açıkladı. İsrail'in son altı ayda işlediği suçlar, insanlık tarihi boyunca yaşanmış en büyük barbarlıklar arasında yer almaktadır. Uluslararası camianın İsrail'i durdurmak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, seçim sonuçlarını değerlendirerek, demokrasinin yeniden taçlandığı yerel seçimlerin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi. Palandöken, seçilen belediye başkanlarına ve diğer görevlilere başarılar diledi ve ekonomide atılacak adımlara odaklanılması gerektiğini vurguladı.
Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde yapılan antrenmanda futbolcular, pas, taktik ve koordinasyon çalışmaları gerçekleştirdi.
Sizin düşünceleriniz neler ?