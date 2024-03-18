İsrail hapishanesindeki Filistinli tutukluya saldırı

Güncel

İsrail Meclisindeki (Knesset) Filistin asıllı milletvekili Ahmet Tibi, İsrail hapishanesinde tutuklu Fetih Hareketi Merkez Konsey Üyesi Mervan el-Bergusi'nin cezaevinde saldırıya uğradığını belirterek, Bergusi'nin başına gelebileceklerden İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sorumlu olduğunu belirtti.

Tibi, Bergusi ve İsrail hapishanelerindeki diğer Filistinlilerin durumuna ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Son dönemde İsrail hapishanelerindeki 13 tutuklunun öldüğünü belirten Tibi, bu kişilerin bir kısmının ise aile ve hakimlerin ifadelerine göre şiddet ve işkence sonucu öldüklerini vurguladı.

Tibi, "Dün, hücre hapsinde tutulan lider Mervan el-Bergusi'nin ilki 6 Mart ve ikincisi 12 Mart'ta olmak üzere iki kere vurulduğunu (saldırıya uğradığını) ve kanama geçirdiği bilgisini aldım." ifadelerini kullandı.

Bergusi ve diğer tutuklulara verilecek zararın amacının bu kişilerin hayatlarını tehlikeye atmak olduğunun altını çizen Tibi, "Bergusi ve tüm tutuklulara zarar verilmesi halinde sorumluluk İsrail hükümetine ve Başbakan Netanyahu'ya ait olacaktır." uyarısında bulundu.

Ayrıca, "Birinin Ben-Gvir'i dizginlemesi gerekiyor." diyen Tibi, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı'na seslenerek, "Bütün bu taciz ve kışkırtmaların insanların Mescid-i Aksa'ya korumak için daha fazla gelmesine neden oluyor." dedi.