İsrail Merkez Seçim Komitesi tüm itirazları inceledi, şeffaflığa aykırı bulgu bulmadı

İsrail Merkez Seçim Komitesi, 27 Ekim'deki parlamento seçimlerinin ardından yapılan tüm itirazları incelediğini ve seçimlerde şeffaflığa aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada, seçimlere ilişkin tüm siyasi grupların başvurularının incelendiği ve denetim işleminin sona erdiği bildirildi.

Resmi sonuçların açıklanmasından önce komitenin siyasi grupların yanı sıra halktan gelen başvuruları da incelediği belirtilen açıklamada, tüm oy kullanma merkezlerinde incelemelerin yapıldığı ve seçim sonuçlarının bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, seçimlerde şeffaflığa aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanarak kesinleşmiş resmi sonuçların bugün açıklanacağı kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Herzog'un sonuçları bugün teslim alacağı ve yerel saatle 12.00'de Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg ile basın açıklaması yapacağı bildirilmişti.

Herzog'un akşam saatlerinde partilerle istişare görüşmelerine başlayacağı belirtilmişti.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.