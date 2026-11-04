İsrail Merkez Seçim Komitesi tüm itirazları inceledi, şeffaflığa aykırı bulgu bulmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

İsrail Merkez Seçim Komitesi tüm itirazları inceledi, şeffaflığa aykırı bulgu bulmadı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Merkez Seçim Komitesi, 27 Ekim parlamento seçimlerine yapılan tüm itirazları değerlendirdi ve şeffaflığa aykırı bulguya rastlanmadığını açıkladı. Komite, tüm oy kullanma merkezlerinde inceleme yapıldığını ve sonuçların bugün Cumhurbaşkanı Herzog'a sunulacağını bildirdi.

İsrail Merkez Seçim Komitesi, 27 Ekim'deki parlamento seçimlerinin ardından yapılan tüm itirazları incelediğini ve seçimlerde şeffaflığa aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadığını açıkladı.

Komiteden yapılan açıklamada, seçimlere ilişkin tüm siyasi grupların başvurularının incelendiği ve denetim işleminin sona erdiği bildirildi.

Resmi sonuçların açıklanmasından önce komitenin siyasi grupların yanı sıra halktan gelen başvuruları da incelediği belirtilen açıklamada, tüm oy kullanma merkezlerinde incelemelerin yapıldığı ve seçim sonuçlarının bugün İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a sunulacağı belirtildi.

Açıklamada, seçimlerde şeffaflığa aykırı herhangi bir bulguya rastlanmadığı vurgulanarak kesinleşmiş resmi sonuçların bugün açıklanacağı kaydedildi.

İsrail Cumhurbaşkanlığı Ofisinden yapılan açıklamada, Herzog'un sonuçları bugün teslim alacağı ve yerel saatle 12.00'de Merkez Seçim Komitesi Başkanı Noam Sohlberg ile basın açıklaması yapacağı bildirilmişti.

Herzog'un akşam saatlerinde partilerle istişare görüşmelerine başlayacağı belirtilmişti.

İsrail'de sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı

İsrail'de 27 Ekim'de yapılan seçimlerin kesinleşmemiş sonuçlarına göre, sandıktan koalisyon belirsizliği çıkmıştı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki iktidar bloğu 53, Gadi Eisenkot liderliğindeki muhalefet bloğu 48 milletvekili çıkarırken iki grup da 120 sandalyeli İsrail Meclisinde hükümet kurmak için gerekli 61 milletvekili sayısına ulaşamamıştı.

İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden iki liste ise tarihi bir başarı elde ederek 19 sandalyeye ulaşmış ve Meclis aritmetiğinde kilit konuma yerleşmişti.

Kaynak: AA
ParlamentoPolitikaİncelemeHerzogİsrailGüncelDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

ABD seçimlerinde sürpriz İlk sonuçlarda Trump’a büyük şok ABD seçimlerinde sürpriz! İlk sonuçlarda Trump'a büyük şok
Sandıkta ağır darbe yiyen Trump’tan şaşırtan İran itirafı Sandıkta ağır darbe yiyen Trump'tan şaşırtan İran itirafı
AK Parti’den Fatma Betül için olay çağrı Salon ayakta alkışladı AK Parti'den Fatma Betül için olay çağrı! Salon ayakta alkışladı
Cansu Dere’nin son halini görenler şaşkın 46 yaşında yıllara meydan okuyor Cansu Dere'nin son halini görenler şaşkın! 46 yaşında yıllara meydan okuyor
Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor! 451 bin lira vermeyen yola çıkamayacak
Televizyon dünyasında büyük kriz Diziler birer birer ekrandan çekiliyor Televizyon dünyasında büyük kriz! Diziler birer birer ekrandan çekiliyor
10:52
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı İşte Meclis’e geleceği tarih
18 milyon emekliye verilecek ek zam için rakam ortaya çıktı! İşte Meclis'e geleceği tarih
10:39
Cami minaresine yıldırım düştü Dehşet anları anbean kamerada
Cami minaresine yıldırım düştü! Dehşet anları anbean kamerada
10:31
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü Trump’a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü! Trump'a ayar verdi, eşine duygusal sözlerle seslendi
10:29
Kentin kaderi ona bağlı “Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır“ dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
Kentin kaderi ona bağlı! "Bizi ancak Hülya Avşar kurtarır" dediler, Acun Ilıcalı devreye girdi
10:10
Trump’ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
Trump'ın hedef aldığı Müslüman siyasetçi tarih yazdı! ABD tarihinin ilk Müslüman senatörü
10:05
Görüntü Türkiye’den Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Görüntü Türkiye'den! Sessiz yardım çığlığı yapan kadını polisler ifşa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 11:07:33. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail Merkez Seçim Komitesi tüm itirazları inceledi, şeffaflığa aykırı bulgu bulmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android