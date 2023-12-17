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İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdı - Son Dakika
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İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi ifadeye çağırdı

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi 'provokasyon' suçlamasıyla ifadeye çağırdı. Sabri'nin avukatı, müvekkilinin soruşturmaya alındığını ve ifade verme işleminin devam ettiğini belirtti. İsrail güçleri daha önce de Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri\'yi ifadeye çağırdı
17.12.2023 - 18:43,
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İsrail, Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh İkrime Sabri'yi "provokasyon" suçlamasıyla ifadeye çağırdı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre Mescid-i Aksa İmam Hatibi Sabri, ifade vermek üzere Kudüs'teki Meskubiyye Cezaevi'ne çağrıldı.

Şeyh Sabri'nin avukatı Hamza Kutayne, müvekkilinin 4 saat önce "provokasyon" suçlamasıyla soruşturmaya alındığını ve ifade verme işleminin devam ettiğini aktardı.

İsrail güçleri, 4 Aralık'ta Şeyh Sabri'nin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan evine baskın düzenleyerek, Sabri'ye "İsrail'in güvenliğine karşı ciddi tehlike oluşturduğu" iddiasıyla bir ay yurt dışına çıkış yasağı getirmişti.

Mescid-i Aksa İmamı Şeyh Sabri, yıllardır İsrail polisi, istihbaratı, yargısı ve fanatik Yahudi örgütlerinin hedefinde.

İsrail güçleri, birçok kez Şeyh Sabri'yi evine baskın düzenleyerek ifadeye çağırmış ve defalarca Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası vermişti.

Kaynak: AA
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