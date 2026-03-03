İsrail Mescid-i Aksa'yı Kapalı Tutuyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Mescid-i Aksa'yı Kapalı Tutuyor

03.03.2026 12:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, güvenlik gerekçesiyle Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ve El Halil'deki camileri kapattı.

İsrail, İran'a yönelik saldırılarının ardından "güvenlik" bahanesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa ile işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde bulunan Harem-i İbrahim Camisi'ni dört gündür kapalı tutmaya devam ediyor.

Filistinli yetkililer, İsrail'in özellikle ramazan ayında güvenlik gerekçelerini öne sürerek Müslümanların kutsal mekanları üzerindeki kontrolünü artırmaya ve tek taraflı uygulamaları derinleştirmeye çalıştığını belirtiyor.

Filistin Yönetimi'ne bağlı Kudüs Valisi Danışmanı Maruf er-Rifai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in İran'a saldırılarının başından bu yana Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde fiili bir sokağa çıkma yasağı uyguladığını, çarşıları kapattığını ve Mescid-i Aksa'ya girişleri büyük ölçüde engellediğini söyledi.

Rifai, "İsrail, ramazan ayının başından beri Mescid-i Aksa'nın yönetimini tek başına ele geçirmeye ve Ürdün'e bağlı Mescid-i Aksa Vakfı'nın rolünü etkisiz hale getirmeye çalışıyor." dedi.

İsrail'in Batı Şeria'dan Kudüs'e girişlere kısıtlamalar getirdiğine dikkati çeken Rifai, cami kapılarında sıkı güvenlik önlemleri uygulandığını ve vakfa bağlı görevlilerin hareket alanının kısıtlandığını ifade etti.

Rifai, savaşın ilk günü akşam ve yatsı namazlarının yalnızca imam tarafından kıldırıldığını belirterek, İsrail'in her güvenlik gelişmesini kalıcı yeni kısıtlamalar için fırsata dönüştürdüğünü savundu.

Harem-i İbrahim Camisi Müdürü Mutez Ebu Suneyne de AA'ya yaptığı açıklamada, caminin ramazan ayının en yoğun döneminde kapalı tutulmasını eleştirdi.

"İşgal güçleri camiyi dört gündür kapalı tutuyor. Her gün yeniden açılmasını talep ediyoruz." diyen Ebu Suneyne, uygulamanın zorla hayata geçirildiğini belirterek, "Ramazan ayında ibadete katılımın en yüksek olduğu dönemde camiyi kapatmak için bir bahane bulundu." ifadelerini kullandı."

Ebu Suneyne, Filistinlilerin dini ibadetlerini herhangi bir kısıtlama olmaksızın yerine getirebilmesi için iki caminin de derhal yeniden açılması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Dış Politika, Doğu Kudüs, Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Mescid-i Aksa'yı Kapalı Tutuyor - Son Dakika

Fenerbahçe’ye Jhon Duran’dan sonra ikinci Kolombiyalı Fenerbahçe'ye Jhon Duran'dan sonra ikinci Kolombiyalı
Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış İşte ABD ve İsrail’i bekleyen senaryo Türk güvenlik kaynaklarından savaşla ilgili ezber bozan çıkış! İşte ABD ve İsrail'i bekleyen senaryo
Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan Üssün vurulduğunu gören ABD askerinden olay tepki: O benim kamyonumdu lan
Maçtan saatler sonra ortaya çıktı Herkes İsmail Yüksek’in hareketini konuşuyor Maçtan saatler sonra ortaya çıktı! Herkes İsmail Yüksek'in hareketini konuşuyor
Katar’daki tesisler vuruldu, Avrupa’da doğal gaz yüzde 40 zamlandı Katar'daki tesisler vuruldu, Avrupa'da doğal gaz yüzde 40 zamlandı
ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir ABD Genelkurmay Başkanı: Şu ana kadar 4 askerimizi yitirdik, kayıplarımız artabilir

12:54
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
7 liralık zam öncesi bakanlık harekete geçti iddiası: Eşel Mobil devreye alınıyor
12:13
İran’da hayatını kaybedenlerin sayısı 787’ye yükseldi
İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 787'ye yükseldi
12:08
Bakan Fidan’a açıkça soruldu: İran, Türkiye’ye saldırır mı
Bakan Fidan'a açıkça soruldu: İran, Türkiye'ye saldırır mı?
11:38
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
Fatma Nur öğretmeni bıçaklayan öğrenci olaydan sona böyle bağırmış
11:26
Korku büyüyor Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
Korku büyüyor! Macron konuşma yapmaya 4 savaş uçağıyla gitti
11:07
Körfez’de kaos planı İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Körfez'de kaos planı! İki Arap ülkesinde MOSSAD ajanları gözaltında iddiası
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2026 13:11:23. #7.13#
SON DAKİKA: İsrail Mescid-i Aksa'yı Kapalı Tutuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.