İsrail Milletvekili: Gazze'deki esirlerin tamamının geri getirilmesi mümkün olmayabilir - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail Milletvekili: Gazze'deki esirlerin tamamının geri getirilmesi mümkün olmayabilir

İsrail Milletvekili: Gazze\'deki esirlerin tamamının geri getirilmesi mümkün olmayabilir

İsrail'in aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin tamamının geri getirilmesinin mümkün olacağından emin olmadığını belirtti. Sukkot, İsrail'de bir radyoya verdiği demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Gazze'deki İsrailli esirlerin durumuna değinen Sukkot, 'Keşke tüm rehinelerin geri getirilmesi mümkün olsa. Bunun mümkün olacağından emin değilim.' ifadesini kullandı. Sukkot, İsrail'in 'ulusal güvenliğe ciddi zarar verecek' bir şey hariç esirlerin geri getirilmesi için her şeyi yapmaları gerektiğini dile getirdi.

15.05.2024 10:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin tamamının geri getirilmesinin mümkün olacağından emin olmadığını belirtti.

Sukkot, İsrail'de bir radyoya verdiği demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin durumuna değinen Sukkot, "Keşke tüm rehinelerin geri getirilmesi mümkün olsa. Bunun mümkün olacağından emin değilim." ifadesini kullandı.

Sukkot, İsrail'in "ulusal güvenliğe ciddi zarar verecek" bir şey hariç esirlerin geri getirilmesi için her şeyi yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini kaydetmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail Milletvekili: Gazze'deki esirlerin tamamının geri getirilmesi mümkün olmayabilir - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:14 Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı Slovakya Başbakanı Robert Fico, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı
16:00 Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında 4 kamu görevlisi gözaltına alındı
15:40 2 milyon 950 bin TL’ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı 2 milyon 950 bin TL'ye aldığı evin gerçek fiyatını öğrenince hayatını şokunu yaşadı
14:12 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada Yerlikaya’dan bir açıklama daha 3 polis müdürüyle ilgili soruşturma hangi aşamada? Yerlikaya'dan bir açıklama daha
12:03 Kumpas iddialarına ilk yorum Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz Kumpas iddialarına ilk yorum! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da iyi biliyoruz
15:03 Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti Bakan Işıkhan, refah payı bekleyen emeklilere temmuz ayını işaret etti
14:59 Ahmet San: Ajda Pekkan’ın dünya starı olamamasının sebebi Ahmet San: Ajda Pekkan'ın dünya starı olamamasının sebebi
14:46 Aziz Yıldırım’dan Ali Koç’a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a bomba teklif: Kim seçilirse Mourinho ile devam etsin, yarı parasını ben ödeyeceğim
14:32 Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler Bakan Şimşek’ten açıklama var Köprü ve otoyollara yapılan zam enflasyonu nasıl etkiler? Bakan Şimşek'ten açıklama var
14:26 2 buçuk saat arayla cinayet Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı 2 buçuk saat arayla cinayet! Arkadaşlarından birini öldürüp, diğerini yaraladı
14:23 Aziz Yıldırım’dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz Aziz Yıldırım'dan çok konuşulacak çıkış: Devletle değil hükümetle kavga ederiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2024 16:23:49. #1.13#
SON DAKİKA: İsrail Milletvekili: Gazze'deki esirlerin tamamının geri getirilmesi mümkün olmayabilir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement