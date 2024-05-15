İsrail Milletvekili: Gazze\'deki esirlerin tamamının geri getirilmesi mümkün olmayabilir

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İsrail'in aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi Milletvekili Zvi Sukkot, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin tamamının geri getirilmesinin mümkün olacağından emin olmadığını belirtti.

Sukkot, İsrail'de bir radyoya verdiği demeçte gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki İsrailli esirlerin durumuna değinen Sukkot, "Keşke tüm rehinelerin geri getirilmesi mümkün olsa. Bunun mümkün olacağından emin değilim." ifadesini kullandı.

Sukkot, İsrail'in "ulusal güvenliğe ciddi zarar verecek" bir şey hariç esirlerin geri getirilmesi için her şeyi yapmaları gerektiğini dile getirdi.

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, 6 Mayıs'ta Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkese ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından, İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.

Hamas, 10 Mayıs'ta yaptığı açıklamada ise İsrail'in, arabulucuların ateşkes teklifini reddetmesinin ardından, esir takası ve Gazze'de ateşkesle ilgili müzakere stratejisini gözden geçireceğini kaydetmişti.