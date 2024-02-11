İsrail, Mısır ile Refah\'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için görüşmeleri sürdürüyor

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İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, hükümetin Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için Mısır'la görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

İsrail ordu radyosuna göre, Regev, İsrail'in Mısır sınırındaki Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısına ilişkin Kahire yönetimiyle diyalog halinde olduklarını belirtti.

İsrail hükümetinin, Mısır'ın Refah saldırısına ilişkin hassasiyetlerini ciddiye aldığını savunan Regev, "Refah operasyonuna ilişkin Mısır'la bir diyalog sürüyordu, anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.