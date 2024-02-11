İsrail, Mısır ile Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için görüşmeleri sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrail, Mısır ile Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için görüşmeleri sürdürüyor

İsrail, Mısır ile Refah\'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için görüşmeleri sürdürüyor

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, İsrail'in Mısır sınırındaki Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısına ilişkin Mısır ile diyalog halinde olduklarını bildirdi. Regev, Mısır'ın hassasiyetlerini ciddiye aldıklarını ve anlaşmaya varabileceklerini belirtti. Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen binlerce kişinin sığındığı bir yerdir ve İsrail'in kara saldırısı durumunda sivillerin sığınacak yerlerinin kalmayacağı endişesi bulunmaktadır.

11.02.2024 15:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, hükümetin Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için Mısır'la görüşmeleri sürdürdüklerini bildirdi.

İsrail ordu radyosuna göre, Regev, İsrail'in Mısır sınırındaki Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısına ilişkin Kahire yönetimiyle diyalog halinde olduklarını belirtti.

İsrail hükümetinin, Mısır'ın Refah saldırısına ilişkin hassasiyetlerini ciddiye aldığını savunan Regev, "Refah operasyonuna ilişkin Mısır'la bir diyalog sürüyordu, anlaşmaya varabileceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden 9 Şubat'ta yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, ordu ve güvenlik teşkilatına, Gazze Şeridi'nin güneyine saldırı düzenlenmesi ve buraya sığınmış yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin yerinden edilmesi için gerekli planın hazırlanması talimatını verdiği kaydedilmişti.

Gazze Şeridi'nin güneyinde Mısır sınırında yer alan Refah kenti, İsrail saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen binlerce kişinin kente sığınmasıyla 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze'nin yaklaşık yarı nüfusuna ev sahipliği yapıyor.

İsrail güçleri, Refah kentini sık sık hava saldırılarıyla hedef alıyor. İsrail'in Refah kentine kara saldırısı başlatması halinde sivillerin Gazze Şeridi'nde sığınacak yerlerinin kalmayacağından endişe ediliyor.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İsrail, Kahire, Gazze, Mısır, İsrail, Ulaşım, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail, Mısır ile Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için görüşmeleri sürdürüyor - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2024 19:07:53. #1.11#
SON DAKİKA: İsrail, Mısır ile Refah'a düzenlemeyi planladığı kara saldırısı için görüşmeleri sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement