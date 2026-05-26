İsrail Nablus'ta 5 Filistinliyi Gözaltına Aldı

26.05.2026 10:57
İsrail askerleri, Nablus'ta baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı; baskınlar artış gösteriyor.

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği baskınlarda 5 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusu sabah saatlerinde Nablus'un çeşitli mahallelerine baskın düzenledi.

İsrail askerleri çok sayıda eve zorla girerek arama yaptı, eşyalara zarar verdi Baskınlarda biri eski tutuklu 5 Filistinli İsrail askerlerince gözaltına alındı.

İsrail askerleri Nablus'un güneyindeki Beyta beldesine de baskın düzenleyerek bazı evlerde arama yaptı.

İsrail'in Gazze'ye saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da baskın, gözaltı ve saldırılarda ciddi artış yaşanıyor.

Filistin makamlarının verilerine göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te düzenlediği saldırılarda en az 1200'e yakın Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 23 bin kişi gözaltına alındı ve 33 bin kişi de zorla yerinden edildi.

Kaynak: AA

