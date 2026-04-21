İsrail, Nablus'ta Zeytin Ağaçlarını Söktü
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail, Nablus'ta Zeytin Ağaçlarını Söktü

21.04.2026 23:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Nablus'ta 150'den fazla zeytin ağacını sökerek Filistinlilere ait bahçelere zarar verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde Filistinlilere ait 150'den fazla zeytin ağacını söktüğü bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, "işgalci İsraillilerin" Nablus kentine bağlı el-Leben beldesinde Filistinlilerin zeytin bahçelerine saldırdığı ve Filistinlilere ait 150'den fazla zeytin ağacını söktüğü belirtildi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, Nablus'ta son 3 günde düzenledikleri saldırılarda Filistinlilere ait bahçelere zarar verdikleri ve 500'den fazla zeytin ve badem ağacını söktükleri ifade edildi.

Bu arada WAFA'nın başka bir haberinde de İsrail askerlerinin, Nablus kentinin güneyinde yer alan Arak Burin beldesinde 36 yaşındaki bir Filistinliye saldırarak yaraladığı bilgisi paylaşıldı.

Filistin resmi verilerine göre, Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ile İsrail ordusunun saldırılarında artış yaşanıyor.

Bu süreçte en az 1149 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 11 bin 750 kişi yaralandı ve yaklaşık 22 bin kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2026 00:26:12. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.