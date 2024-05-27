İsrail Ordu Sözcüsü, Almanya Dışişleri Bakanı'nın iddiasını doğrulamaktan kaçındı - Son Dakika
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İsrail Ordu Sözcüsü, Almanya Dışişleri Bakanı'nın iddiasını doğrulamaktan kaçındı

İsrail Ordu Sözcüsü, Almanya Dışişleri Bakanı\'nın iddiasını doğrulamaktan kaçındı

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Hamas tarafından çekildiği öne sürülen ve İsrailli bir kadının 'kamera önünde tecavüze uğradığını' gösteren bir video izlediğine ilişkin iddiasını teyit etmekten imtina etti. Adraee, Alman Dışişleri Bakanı'nın açıklamalarına yorum yapmadığını belirtti ve bu konuda resmi bir yorumda bulunamayacağını ifade etti.

27.05.2024 23:37
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İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'un Hamas tarafından çekildiği öne sürülen ve İsrailli bir kadının "kamera önünde tecavüze uğradığını" gösteren bir video izlediğine ilişkin iddiasını teyit etmekten imtina etti.

Baerbock, Alman Anayasasının kabul edilişinin 75. yılı etkinliklerinde dün Berlin'de yaptığı konuşmada 7 Ekim olaylarıyla ilgili iddialarda bulunmuştu.

AA muhabiri, İsrail Ordu Sözcüsü Adraee'ye, "Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock, Hamas tarafından çekilen ve İsrailli bir kadının kamera önünde tecavüze uğradığını gösteren bir video gördüğünü iddia ediyor. Böyle bir video var mı? Varsa neden şimdiye kadar kamuoyuyla paylaşılmadı?" sorusunu yöneltti.

Adraee, cevaben, "Ben bu konuda konuşamam, Alman Dışişleri Bakanı'nın söylediklerini teyit etme veya yalanlama durumum yok." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Çatışma Bölgelerinde Cinsel Şiddet Özel Temsilcisi Pramila Patten tarafından İsrail ve işgal altındaki Batı Şeria'da yapılan çalışmanın ardından yayımlanan rapora gönderme yapan Adraee, "Ancak durumun gizliliği nedeniyle ben buna (Alman Bakan'ın sözlerine) dair resmi bir yorumda bulunamayacağım. Dediğim gibi bu konuda yorum yapamayacağım. Yani ne doğruluyorum ne de yalanlıyorum." ifadelerini kullandı.

Adraee, yetkililere, karar mercilerine, gazetecilere, influencerlara ve aktivistlere bu konuya ilişkin görüntülerin izletildiğini savunarak, "Alman Dışişleri Bakanı söylemiş veya söylememiş, ben bu konuda yorum yapacak kişi değilim." dedi.

Adraee, çeşitli yönlerden çekilmiş çok fazla görüntü bulunduğunu öne sürerek, "Benim de izlediğim çok etkileyici görüntüler vardı. Çocuklar, aile korkunç bir şekilde öldürülüyorlar. Hamaslıların çok sert muamelelerine maruz kalıyorlar." ifadelerini kullandı.

Baerbock'un İsrailli bir kadının kamera önünde tecavüze uğradığına dair görüntüleri izlediğine ilişkin iddiasını doğrulamaktan ısrarla kaçınan Adraee, "Onun için diyorum ki Alman Dışişleri Bakanının açıklamalarına yorum yapamayacağım. Ne doğruluyorum ne de yalanlıyorum. Alman Dışişleri Bakanının dediklerine dair ayrıntı vermeyeceğim. Alman Dışişleri Bakanının kendi açıklamaları. Ona sorabilirsiniz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordu Sözcüsü, Almanya Dışişleri Bakanı'nın iddiasını doğrulamaktan kaçındı - Son Dakika

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