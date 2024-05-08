İsrail Ordu Sözcüsü: Gazze, dünyadaki en zor savaş alanlarından biri - Son Dakika
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İsrail Ordu Sözcüsü: Gazze, dünyadaki en zor savaş alanlarından biri

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, Gazze Şeridi'ni savaş ve Hamas'ın yer altında kazdığı tüneller açısından dünyadaki en zor savaş alanlarından biri olarak nitelendirdi. Hagari, ayrıca Gazze Şeridi'ne yönelik operasyon planının siyasi düzeyde onaylandığını ve öncelikli olarak Hamas merkezlerinin bulunduğu bölgelerin hedef alındığını belirtti. Ayrıca, İsrail'in Gazze-Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na saldırısına dair adım atacaklarını ifade etti. Hagari, ABD-İsrail ilişkileri hakkında da açıklamalarda bulunarak, iki ülke arasındaki ortaklığın benzersiz olduğunu ve anlaşmazlıkların kapalı kapılar ardında çözüldüğünü söyledi. Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze'yi işgalinden bu yana yaşanan çatışmalarda ölen ve yaralananların sayılarına da yer verildi.

08.05.2024 15:05
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İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, 7 aydan uzun süredir saldırı altında tuttukları Gazze Şeridi'ni "dünyadaki en zor savaş alanlarından biri" şeklinde niteledi.

Yediot Ahronot gazetesinin düzenlediği konferansta konuşan Hagari, "Belki de Gazze, savaş ve Hamas'ın yer altında kazdığı tüneller açısından dünyadaki en zor savaş alanlarından biridir." dedi.

İsrail Ordu Sözcüsü, savaş için operasyon planına siyasi düzeyde onay verildiğine işaret ederek "Öncelikle Hamas merkezlerinin ağırlıklı olduğu Gazze'nin kuzeyi ve Han Yunus kentinden başlamayı öngördük." dedi.

Hagari, ayrıca Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentine karadan saldırının Filistinli silahlı grupların saldırılarını durdurmayı garantilemeyeceğine dikkati çekti.

İsrail ordusunun Gazze- Mısır arasındaki Refah Sınır Kapısı'na saldırısına dair ise Hagari, kendilerine uygun bir yolla Refah kenti konusunda adım atacaklarını kaydetti.

Hamas'ın 7 Ekim 2023'teki saldırısını hatırlatan Hagari, "Başarısızlıktan sonra dahi sorumluluk aldık ve Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi de sorumluluk aldı. Bu sorumluluğun neler gerektirdiğinin de farkındayız." diye konuştu.

ABD-İsrail ilişkilerini de değerlendiren Hagari, ABD'nin İsrail'e geç teslim ettiği bazı silah sevkiyatlarına ilişkin basında çıkan haberlerin abartıldığını savundu.

ABD'nin İsrail'e yardımlarının benzerinin olmadığını dile getiren Hagari, "İki ülke arasındaki ortaklık da benzersizdir ve şu anda olduğu gibi anlaşmazlıklar olduğunda kapalı kapılar ardında çözülür. Bizler İsrail'in güvenlik çıkarlarından sorumluyuz ve ABD'nin çıkarlarını da önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944'ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 34 bin 844 Filistinli öldürüldü, 78 bin 404 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 267'sı karadan işgal sürecinde olmak üzere 612 askerinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail askerleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 497 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İsrail Ordu Sözcüsü: Gazze, dünyadaki en zor savaş alanlarından biri - Son Dakika

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