İsrail Ordu'su Ateşkesi İhlal Etti

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Lübnan'ın güneyinden çekilmesi beklenen İsrail ordusu, evleri yakarak ve silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı düzenleyerek yine ateşkesi ihlal etti.

Lübnan resmi haber ajansı, İsrail ordusunun ülkenin güneyindeki Mercayun ilçesine bağlı Rab Telatin ve Adise beldelerinde evleri ateşe verdiğini aktardı.

Söz konusu iki beldede yakılan evlerden hala dumanların yükseldiği kaydedildi.

İsrail ordusunun Taybe beldesine de SİHA ile saldırı düzenlediği belirtildi.

Saldırılarda ölü veya yaralı bildirilmedi.

Lübnan ile İsrail arasında 27 Kasım 2024'te ateşkese varılmıştı. Buna göre İsrail ordusunun 60 gün içinde Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği noktalardan çekilmesi gerekiyordu. Ancak İsrail, Lübnan ordusunun ülkenin güneyine "tam olarak yerleşmediğini" ileri sürerek işgal süresini 18 Şubat'a kadar uzatmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, İsrail ordusunun 26 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 28 kişi hayatını kaybetti, 216 kişi yaralandı.