İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'da evleri kundaklamayı sürdürdü

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürürken, Sur kentine bağlı Bayyada beldesindeki evleri kundakladı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail topçuları, Bint Cubeyl ilçesine bağlı Hadasa beldesi ile Sur kentine bağlı Mansuri beldesindeki Gazale Mahallesi'ni hedef aldı.

İsrail askerleri ayrıca Bayyada'da ayakta kalan son evleri de yaktı.

Öte yandan, İsrail ordusunun Mansuri'de patlatmalar gerçekleştirdiği, İsrail'e ait insansız hava araçlarının da daha sonra infilak ettirmek üzere evlerin çatılarına patlayıcı bıraktığı belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 383 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.