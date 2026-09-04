İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını yoğunlaştırdı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimlerini yoğunlaştırdı. Sur, Nebatiye ve Bint Cubeyl kentlerine bağlı beldeler hedef alınırken, 2 Mart'tan bu yana düzenlenen saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine yönelik hava saldırıları, topçu atışları ve karadan sızma girişimlerini yoğunlaştırdı.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'da yer alan habere göre, İsrail savaş uçakları Sur kentinin güneyindeki El-Mansuri beldesine bir dizi hava saldırısı düzenledi.

Nebatiye kentinde ise Nebatiye el-Fevka beldesi sınırları ile Devhat Kefr Rumman bölgesi İsrail'in yoğun topçu ateşine maruz kaldı.

İsrail savaş uçakları aynı kentin Zevtar eş-Şarkiyye beldesi çevresine de hava saldırısı gerçekleştirdi.

Sur kentine bağlı El-Mansuri beldesine yönelik hava saldırıları, İsrail topçusunun beldeyi bombalamasıyla eş zamanlı olarak yapıldı.

Bu sırada İsrail askeri araçlarının beldeye doğru patlayıcı yüklü bidonlar taşıdığı görüldü.

NNA, İsrail'e ait bir Merkava tankı ile "D9" tipi bir dozerin El-Mansuri beldesinin içlerine doğru ilerlediğini aktardı.

Ayrıca bir İsrail insansız hava aracı (İHA), El-Azziyye - El-Mansuri yoluna iki ses bombası attı.

İsrail güçleri, El-Mansuri ile Mecdel Zun beldeleri arasındaki Müşaa bölgesinin doğu ve dördüncü mahallelerindeki evleri ve altyapıyı bombaladı.

Saldırılarda yüksek imha gücüne sahip patlayıcı maddeler içeren variller kullanıldı.

Merciiyyun kentinde İsrail güçleri, savaş uçaklarının ülke güneyinde alçak irtifadaki yoğun ve aralıksız uçuşlarıyla eş zamanlı olarak Hula beldesini hedef aldı.

Bint Cubeyl kentinde ise İsrail savaş uçakları Seluki Vadisi'ne hava saldırısı düzenledi.

Hasiyya kentinde bir İsrail birliği Halta çiftliğine ilerleyerek çok sayıda evi kuşattı. İsrail askerleri bazı belde sakinlerinin evlerinden çıkmasına izin vermedi.

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 4 binden fazla kişi hayatını kaybetti, 12 binden fazla kişi yaralandı ve 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi.

İsrail, Lübnan'ın güneyindeki bazı bölgeleri onlarca yıldır, bazılarını ise 2023-2024 yıllarında gerçekleştirdiği saldırılardan bu yana işgal altında tutarken, mevcut saldırılarıyla Lübnan'daki işgal alanını genişletti.

Kaynak: AA

İsrail Ordusu, Lübnan, İsrail, Güncel, Sur, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını yoğunlaştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti AK Parti Kütahya Gençlik Kolları Başkanı istifa etti
Ankara Altındağ’da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü Ankara Altındağ'da alacak-verecek tartışması kanlı bitti, arkadaşını öldürdü
Ümraniye’de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti Ümraniye'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Mehmet A. hayatını kaybetti
Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü Ünlü müzisyen, hamile eşi ve 3 yaşındaki kızı öldürüldü
Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor Ankara ve İzmir’de 90 TL’yi aşacak Motorine 8 lira 24 kuruş zam geliyor! Ankara ve İzmir'de 90 TL'yi aşacak
Kılıçdaroğlu’na İzmir’de protesto Restorana girerken yuhaladılar Kılıçdaroğlu'na İzmir'de protesto! Restorana girerken yuhaladılar

23:48
Sultanbeyli’de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
Sultanbeyli'de DEAŞ operasyonunda polise ateş açan şüpheli etkisiz hale getirildi
23:17
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
Silivri açıklarındaki kazaya ilişkin gözaltına alınan Alsu gemisinin iki kaptanı tutuklandı
23:05
4 meclis üyesi CHP’den istifa etti Üsküdar Belediyesi AK Parti’ye geçiyor
4 meclis üyesi CHP'den istifa etti! Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçiyor
22:29
Babacan’dan Davutoğlu’na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
Babacan'dan Davutoğlu'na destek: Soruşturma ifade özgürlüğüne müdahale
21:23
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası’nda yarı finalde
Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonası'nda yarı finalde
20:32
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Servis şoförleri arasında silahlı kavga: 1 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.09.2026 01:19:05. #7.12#
SON DAKİKA: İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını yoğunlaştırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement