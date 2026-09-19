İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Mansuri ve Sırbin'i vurdu - Son Dakika
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İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde Mansuri ve Sırbin'i vurdu

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İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde saldırılarını sürdürdü; Sur'a bağlı Mansuri beldesinde bazı evleri ateşe verdi, Mansuri ve Sırbin'e hava saldırıları düzenledi. Topçu atışlarında Hadasa-Haris arasındaki bir ev de bombardımanda yıkıldı.

Lübnan'ın güneyinde ateşkese rağmen saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Sur kentine bağlı Mansuri beldesinde bazı evleri ateşe verdi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Mansuri ve Sırbin beldelerine hava saldırıları düzenledi. Hadasa ve Haris beldeleri arasındaki bir ev de İsrail uçaklarının bombardımanında yerle bir oldu.

İsrail topçuları, öğleden sonra Hadasa, Haris, Yahmur ve Doğu Zavtar beldeleri ile Zıbkin Vadisi'ni hedef aldı.

İsrail askerleri ayrıca Mansuri beldesinde bazı evleri ateşe verdi.

Öte yandan İsrail ordusu, Meys el-Cebel, Merkebe ve Talusa beldelerinde patlatmalar gerçekleştirdi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 386 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. turunun ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA
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