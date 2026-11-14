İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyinde 10 beldeyi karadan ve havadan vurdu

İsrail ordusu, ateşkese ve çerçeve anlaşmasına rağmen Lübnan'ın güneyine karadan ve havadan saldırılar düzenledi.

Lübnan'ın resmi ajansı NNA'nın haberinde, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki 10 beldeye düzenlediği saldırılara ilişkin güncel bilgiler paylaşıldı.

İsrail savaş uçakları Nebatiye vilayetindeki Vadi el-Huceyr bölgesine hava saldırısı düzenledi. İsrail ordusu ayrıca Bint Cübeyl ilçesine bağlı Kunin ile Mercayun ilçesine bağlı Beni Hayyan çevresinde iki patlama gerçekleştirdi.

İsrail topçu birlikleri Baraşit ve Hadasa beldelerinin çevresini hedef alırken, savaş uçakları da Nebatiye el-Fevka ile Kefr Tibnit arasındaki bölgeye kısa aralıklarla iki hava saldırısı düzenledi.

İsrail topçu birlikleri ayrıca Lübnan'ın güneyindeki Mansuri ve Mecdel Zun beldelerinin çevresini hedef alırken, Kantara beldesinde şiddetli patlama sesleri duyuldu.

Ayrıca İsrail önceki gün düzenlediği saldırılar sırasında Hıyam beldesindeki Ayn İbel kaynağı yakınlarında bulunan 3 katlı bir evi hedef aldı.

Öte yandan, İsrail insansız hava araçlarının (İHA) başkent Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesi semalarında, İsrail uçaklarının ise kuzey Bekaa Vadisi ve Hermel bölgesi üzerinde uçuş yaptığı belirtildi.

?İsrail'in Lübnan'daki saldırıları ve ateşkes süreci

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde onlarca beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, saldırılarla birlikte ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkes daha sonra birkaç kez uzatılmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 12 Ekim'deki son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda en az 4 bin 389 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail ve Lübnan, 26 Haziran'da ABD'nin arabuluculuğunda iki ülke arasındaki anlaşmazlığı sona erdirmeyi ve uzun vadeli barışı sağlamayı amaçlayan bir "çerçeve anlaşma" imzalamıştı.

Anlaşma, İsrail'in işgal ettiği Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesini ve taraflar arasındaki müzakere sürecinin sürdürülmesini öngörüyor. Ancak İsrail varılan anlaşmaya rağmen Lübnan'daki işgalini ve saldırılarını sürdürüyor.