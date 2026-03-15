İsrail Ordusu Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İsrail Ordusu Batı Şeria'da 26 Filistinliyi Gözaltına Aldı

15.03.2026 13:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail ordusu, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde düzenlediği baskınlarda 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusu, sabah saatlerinde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerine düzenlediği baskınlarda biri çocuk 26 Filistinliyi gözaltına aldı.

Filistin Esirler Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, gözaltıların Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin, Tubas, Nablus, orta kesimindeki Ramallah ve güneyindeki El Halil illerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Açıklamaya göre, İsrail güçleri Cenin kentinin Anze beldesine baskın düzenledi ve en az 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail askerlerinin, bölgedeki evlerden birinde topladığı Filistinliler, saatlerce sorguya tabi tutulduktan sonra serbest bırakıldı.

Cenin'in güneyindeki Kabatiye beldesinde ise İsrail askerleri, evlerine baskın düzenleyip arama yaptığı 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

Tubas'ın güneyindeki Tamun beldesinde de İsrail ordusu, bir baba ve oğlu ile bir çocuğu gözaltına aldı.

Nablus ile Ramallah'ta ise 3 Filistinli evlerine düzenlenen baskın sonrası gözaltına alındı.

El Halil'de ise İsrail güçleri, 3 Filistinliyi gözaltına aldı.

Batı Şeria'da artan saldırılar

Ekim 2023'te Gazze'ye yönelik saldırıların başlamasından bu yana İsrail ordusu ve gaspçı İsrailliler, Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki saldırılarını artırdı.

Bu saldırılar, öldürme, gözaltı, ev ve tesislerin yıkımı, mülk tahribi, zorla yerinden etme ve yerleşim faaliyetlerinin genişletilmesini kapsıyor.

Filistin tarafı, söz konusu uygulamaların Batı Şeria'nın resmen ilhak edilmesine zemin hazırladığı uyarısında bulunuyor.

İsrail ordusu ve gaspçı İsraillilerin, Ekim 2023'ten bu yana Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 1125'den fazla Filistinliyi öldürdüğü, yaklaşık 11 bin 700 kişiyi yaraladığı ve yaklaşık 22 bin kişiyi gözaltına aldığı belirtiliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Güvenlik, İsrail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 13:40:07. #7.12#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.